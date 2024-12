Mercato SRFC : Un gros coup de l’été déjà sur le départ du Stade Rennais ?

Le Stade Rennais, malgré un mercato estival très mouvementé, est à la traîne et tutoie la zone de relégation. Jorge Sampaoli, arrivé au SRFC pour redresser la barre, ne semble pas convaincu par certaines recrues. L’Argentin pourrait faire des victimes d’ici janvier.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli ne cache pas ses insatisfactions

L’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais a insufflé un vent de fraîcheur, mais aussi semé le doute sur l’avenir de certains joueurs. Parmi eux, Jota, l’ailier portugais recruté cet été, pourrait bien faire les frais de la nouvelle politique sportive du club. Depuis son arrivée, le technicien argentin a clairement exprimé ses attentes et ses besoins. Il souhaite renforcer plusieurs secteurs de jeu, notamment la défense, le milieu de terrain et l’attaque.

Pour cela, il pourrait procéder à quelques départs du Stade Rennais. Si les noms de Naouirou Ahamada et Glen Kamara circulent déjà, c’est celui de Jota qui retient le plus l’attention. Le profil de l’ailier portugais, validé par l’ancien entraîneur Julien Stéphan, ne semble pas convaincre Sampaoli. Le technicien argentin est à la recherche d’un profil plus offensif et polyvalent.

Un recrutement remis en question au SRFC

Cette situation place le directeur sportif Frédéric Massara dans une position délicate. En recrutant Jota pour moins de 8 millions d’euros, il avait réalisé ce qui semblait être une belle opération. Mais l’arrivée de Sampaoli vient remettre en question ce choix. Un départ de Jota du Stade Rennais lors du mercato en janvier, sous forme de prêt avec option d’achat, pourrait être envisagé.

Toutefois, il faudra trouver un club intéressé et prêt à assumer le salaire du joueur. Les deux prochaines rencontres avant la trêve hivernale seront donc cruciales pour l’avenir de Jota à Rennes. Si ses performances ne convainquent pas Sampaoli, il pourrait bien être poussé vers la sortie dès le mois de janvier.