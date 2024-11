Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli prépare une révolution cet hiver

L’arrivée de Jorge Sampaoli au Stade Rennais a insufflé un vent de fraîcheur dans un vestiaire breton en difficulté. Alors que le club occupe une triste 14e place en Ligue 1, l’entraîneur argentin a déjà ciblé ses priorités pour le mercato hivernal.

Jorge Sampaoli attend 3 à 4 recrues au Stade Rennais cet hiver

Le Stade Rennais, en difficulté cette saison, se tourne vers l’avenir avec l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc. Nommé récemment en remplacement de Julien Stéphan, l’entraîneur argentin a déjà identifié les axes d’amélioration de son équipe. D’après les informations du quotidien L’Équipe, Sampaoli aurait soumis une liste de trois à quatre recrues à Frédéric Massara, le directeur sportif rennais.

Pour relancer la machine du SRFC, l’ancien coach de l’OM aimerait voir débarquer en janvier un défenseur central pour renforcer l’axe, un milieu de terrain technique pour apporter de la créativité, et un gardien capable de s’adapter à son style de jeu. L’ancien coach de l’OM souhaiterait notamment rapatrier un joueur qu’il connaît bien et qui pourrait apporter une plus-value à l’équipe. Jorge Sampaoli souhaite renforcer l’ossature de son équipe et apporter une touche de créativité supplémentaire.

Sampaoli veut son nouveau Guendouzi à Rennes

Selon L’Équipe, Jorge Sampaoli serait particulièrement intéressé par l’arrivée d’un milieu de terrain possédant un profil similaire à celui de Mattéo Guendouzi, son ancien protégé à l’OM. Marqué par son passage marseillais, l’entraîneur argentin a rapidement pris ses marques en Bretagne.

Après avoir dirigé ses premières séances d’entraînement, Sampaoli aurait été séduit par plusieurs joueurs rennais, notamment Adrien Truffert, Lorenz Assignon et Alidu Seidu. Néanmoins, c’est au milieu de terrain que le technicien argentin souhaiterait apporter un renfort de poids. Le profil recherché par Sampaoli est clair : un milieu de terrain capable de récupérer les ballons, de distribuer le jeu et d’être décisif offensivement.

Des qualités que l’entraîneur argentin a particulièrement appréciées chez Mattéo Guendouzi à Marseille. Ce nouveau venu devrait également apporter une touche de combativité et d’agressivité au milieu de terrain rennais. Reste à savoir si les dirigeants bretons parviendront à satisfaire les exigences de leur nouvel entraîneur. Le mercato hivernal s’annonce déjà animé au Stade Rennais.