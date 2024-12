Coup de théâtre au PSG : Luis Enrique out, Xavi futur coach du Paris SG ?

Malgré les propos rassurants de Nasser Al-Khelaïfi, l’avenir de Luis Enrique au PSG reste toujours incertain. Xavi Hernandez pourrait remplacer son compatriote sur le banc du Paris SG. Explications.

PSG Mercato : Luis Enrique prêt à claquer la porte du Paris SG ?

L’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain est-il déjà écrit ? Malgré un succès probant à Salzbourg, le technicien espagnol est de plus en plus contesté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du club. Ses méthodes et sa philosophie de jeu divisent les joueurs et les supporters. Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, Nasser Al-Khelaïfi pourrait être tenté de changer d’entraîneur.

Les choix forts de Luis Enrique, comme l’éviction d’Ousmane Dembélé et Gianluigi Donnarumma, sont de plus en plus remis en question. L’entraîneur espagnol, sous pression, envisagerait sérieusement de démissionner.

Cette éventualité, révélée par Mohamed Toubache-Ter, a jeté un froid dans la capitale. Mais selon des rumeurs venant de l’étranger, les dirigeants parisiens travailleraient déjà sur un éventuel remplacement de Luis Enrique et le nom de Xavi Hernandez serait dans les tuyaux.

Mercato PSG : Xavi Hernandez, un sérieux candidat pour remplacer Luis Enrique ?

Les dernières semaines ont été agitées du côté du Paris Saint-Germain. Les résultats décevants de l’équipe ont mis sous pression Luis Enrique, dont l’avenir semble de plus en plus incertain. Selon les informations de Carpetas Blaugranas, la direction parisienne aurait déjà identifié un potentiel successeur : Xavi Hernandez.

L’ancien milieu de terrain barcelonais, libre de tout engagement depuis son départ du Barça, correspondrait au profil recherché par les dirigeants parisiens. Reconnu pour son jeu offensif et sa capacité à former de jeunes talents, Xavi pourrait insuffler un nouveau dynamisme à un effectif parisien souvent critiqué pour son manque de créativité.

Les contacts entre les représentants de Xavi Hernandez et le PSG seraient déjà avancés. L’entraîneur espagnol, qui a toujours affiché une grande admiration pour le club de la capitale, pourrait être séduit par le challenge parisien. Son arrivée marquerait un retour aux sources pour celui qui a remporté de nombreux titres sous les couleurs du FC Barcelone en tant que joueur.

Cependant, plusieurs obstacles pourraient entraver la réalisation de ce transfert. Le salaire élevé que pourrait demander Xavi Hernandez représente un enjeu financier important pour le PSG. De plus, l’entraîneur espagnol devra faire face à une concurrence féroce sur le marché des transferts.