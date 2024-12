AJ Auxerre : Christophe Pélissier affirme que « Lens ne sera pas plus facile que le PSG »

L’AJ Auxerre s’apprête à affronter le RC Lens lors de la 15e journée de Ligue 1 dans un duel qui s’annonce intense. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur Christophe Pélissier a partagé ses impressions, soulignant la difficulté de ce match malgré l’avantage de jouer à domicile.

Un duel serré entre Auxerre et Lens en Ligue 1

Au classement actuel de la Ligue 1, le RC Lens occupe la 7ᵉ place avec 23 points, tandis que l’AJ Auxerre se positionne juste derrière, à la 8ᵉ place avec 20 points. Cet écart réduit de trois points renforce l’enjeu de cette rencontre. Christophe Pélissier qualifie ce match de décisif et met l’accent sur la nécessité d’une excellente condition physique pour espérer décrocher une victoire.

« Ce sera un match crucial. Nous devrons être à 100 % physiquement pour prendre l’avantage », a déclaré l’entraîneur auxerrois. Bien que le match se joue à domicile, Christophe Pélissier ne sous-estime pas la force de l’adversaire. Le technicien bourguignon considère le RC Lens comme un sérieux prétendant aux places européennes :

« Lens est une équipe solide, qui ambitionne de jouer l’Europe. Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas le PSG qu’ils seront plus faciles à affronter. Nous avons prouvé que nous sommes capables de faire de bonnes performances à domicile, mais leurs résultats à l’extérieur montrent qu’ils restent un adversaire redoutable. »

🎥 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐯𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟’ 🎙️



Le coach et Elisha étaient en conférence de presse cet après-midi avant #AJARCL. C’est à revoir ici 👉 https://t.co/rPWAGGLCJs#TeamAJA — AJ Auxerre (@AJA) December 13, 2024

L’AJ Auxerre vise plus haut avant la trêve hivernale

Une victoire contre le RC Lens permettrait à l’AJ Auxerre non seulement de relancer sa dynamique, mais également de surpasser les objectifs initiaux fixés en début de saison. En effet, Christophe Pélissier avait pour ambition d’atteindre les 20 points avant la trêve de Noël, un cap déjà atteint avant cette 15ᵉ journée.

« Nous avons atteint notre premier objectif, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Maintenant, nous voulons aller plus loin et confirmer notre place dans la première moitié du classement », a expliqué l’entraîneur. Côté effectif, quelques incertitudes subsistent : « Théo De Percin est en reprise, Saad souffre d’une entorse, et il y a un gros doute concernant Junior, qui est malade. »