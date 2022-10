AJ Auxerre : Un premier succès qui ravit Christophe Pélissier

Publié par Jules le 31 octobre 2022 à 11:50

L' AJ Auxerre s'est imposé conte l'AC Ajaccio hier (1-0) en championnat lors du premier match de Christophe Pélissier à la tête de sa nouvelle équipe.

AJ Auxerre : Christophe Pélissier est satisfait de ses joueurs

Hier après-midi, l' AJ Auxerre a globalement maitrisé son match contre l'AC Ajaccio. Une victoire sur la plus petite des marges qui aurait pu être beaucoup plus large si les hommes de Christophe Pélissier s'étaient montrés plus justes, eux qui n'ont cadré que 5 de leurs 18 tirs contre le club corse. Quoi qu'il en soit, l'AJA a fait le travaille et renoue avec le succès, pour la première fois depuis 8 matchs.

"Je suis satisfait du résultat, de l'implication du groupe. Voir les attaquants revenir ainsi défendre, c'est un signe et je remercie tous les joueurs de leur implication. [...] On avait beaucoup insisté sur la récupération offensive, gagner les duels pour récupérer le ballon. C'est ce que les joueurs ont fait, tous ensemble. [...] Mais ce n'est qu'une étape."

C'est notamment ce gros travail défensif des attaquants qui a permis à l' AJ Auxerre de tenir la rencontre, même si cela a, par ailleurs, provoqué l'expulsion de Mbaye Niang, qui s'est trop engagé sur un tacle pourtant pas forcément nécessaire.

Pélissier doit maintenant trouver une identité à l'AJA

Cette victoire fait beaucoup de bien à l' AJ Auxerre, qui s'éloigne de la zone rouge, mais est loin d'être suffisante. Dès maintenant, Christophe Pélissier veut appliquer sa philosophie de jeu à son groupe pour se créer une identité propre à l'AJA.

"Maintenant il faudra se créer une identité, elle sera à trouver dans le jeu. Je pense qu'il faut plus de verticalité dans les courses, mais aussi dans les attitudes. Que tous aillent dans le même sens pour aider les camarades, ce qui implique beaucoup de courses et de fraîcheur mentale. C'est à ce prix que l'on peut avoir des résultats. J'insiste, ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire de grandes choses."

Christophe Pélissier a dû marquer des points en enregistrant cette première victoire avec l' AJ Auxerre. Si le président du club était déjà convaincu de son choix, les supporters ont dû être séduit par cette première au stade de l'Abbé Deschamps.