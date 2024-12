RC Strasbourg : le RCS condamne fermement les violences survenues face au Stade de Reims

Le week-end dernier, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1, le RC Strasbourg accueillait le Stade de Reims au stade de la Meinau. Durant la rencontre, des incidents de violence ont éclaté entre supporters, des faits que le RCS a fermement condamnés dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Des actes de violence déplorés par le RC Strasbourg

La confrontation entre le RC Strasbourg et le Stade de Reims a été particulièrement intense. Les deux équipes, engagées dans un duel âpre, se sont neutralisées sans parvenir à inscrire le moindre but. Toutefois, l’atmosphère sur le terrain a semblé se refléter dans les gradins, où des tensions ont éclaté entre certains supporters.

Fait étonnant, ces incidents n’ont pas été relayés par la presse française jusqu’à la publication d’un communiqué officiel du club alsacien, qui a mis en lumière ces débordements. Dans ce communiqué, le RC Strasbourg a déclaré : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace condamne avec la plus grande fermeté ces comportements, qui vont à l’encontre des valeurs de respect, d’unité et de convivialité portées par le club depuis plus d’une décennie. »

Le club a également souligné l’importance de préserver un environnement respectueux : « Chaque individu ou groupe dispose du droit d’exprimer ses opinions, à condition que cela soit fait dans le respect des autres, dans un esprit d’écoute et de dialogue, où l’intérêt du club doit primer sur toute forme de division. »

Le communiqué officiel :

Des tensions liées à des divergences entre supporters ?

À lire le communiqué, ces actes de violence seraient liés à des divergences d’opinions entre supporters. Le RC Strasbourg a promis de prendre des mesures fermes : « Le Racing s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte ou menace de violence et sanctionnera fermement toute personne compromettant la sécurité d’autrui au stade de la Meinau. »

Cet avertissement clair vise à responsabiliser les supporters et à éviter tout comportement agressif autour des matchs. Le club et ses responsables redoublent d’efforts pour faire du stade de la Meinau un lieu sûr, convivial et mémorable pour tous les passionnés de football.