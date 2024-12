Mercato OL : Rayan Cherki, la bonne nouvelle pour l’Atlético Madrid ?

Rayan Cherki pourrait quitter l’OL lors du mercato hivernal pour rejoindre l’Atlético Madrid. L’ancienne cible lyonnaise du PSG s’est récemment rapprochée du club espagnol, et cela pourrait aboutir à son départ.

Mercato OL : Les prétendants se réveillent pour Rayan Cherki

L’été dernier, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, est passé tout près d’un départ. Le Paris Saint-Germain le convoitait et avait pratiquement trouvé un accord pour son transfert, alors estimé à 15 millions d’euros. L’OL avait même donné son feu vert, selon les dernières révélations sur ce dossier, avant que le joueur ne fasse capoter le deal en changeant d’avis.

La réticence de l’international espoir lyonnais s’expliquait par son incertitude quant à sa mise en avant au PSG. Avec un effectif pléthorique et des milieux de terrain de haut niveau, Cherki a été bien inspiré de rester à Lyon, où il bénéficie d’un temps de jeu plus conséquent. Sa saison 2025 est en passe de lui faire franchir un cap et de le propulser dans une nouvelle dimension.

Rayan Cherki vers l’Atlético Madrid dès cet hiver ?

Cette saison, Rayan Cherki a disputé 10 matchs de Ligue 1, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives. Son importance dans le système de jeu de l’OL a doublé sa valeur marchande, ce qui n’a pas refroidi ses prétendants. Si le Borussia Dortmund reste à l’affût, c’est un autre club, en Liga cette fois, qui cherche activement à le recruter : l’Atlético Madrid. Ce dernier souhaiterait attirer Cherki dès ce mercato hivernal.

Du côté de l’OL, compte tenu du rôle crucial joué par le joueur dans le système de Pierre Sage, la question se pose de savoir s’il serait judicieux de le vendre. Si un départ vers l’Atlético Madrid se concrétisait, il ne serait pas surprenant que Cherki soit prêté dans la foulée à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison.

Une chose est certaine : un transfert du Lyonnais ne pourra se faire que si l’Atlético Madrid propose une offre supérieure à 30 millions d’euros, soit le double de la valeur du joueur il y a environ cinq mois. Selon les dernières nouvelles de Transfermarkt, il y aurait déjà 50% de chances de voir le joueur lyonnais rejoindre le club madrilène.