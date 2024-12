Toulouse FC : Guillaume Restes vise l’Europe avec ambition

Le Toulouse FC a conclu l’année 2024 sur une bonne note, en s’imposant difficilement face à l’AS Saint-Étienne (2-1). Après cette victoire, Guillaume Restes, gardien des Violets, a partagé sa joie au micro de DAZN et réaffirmé son rêve de participer à une compétition européenne.

Guillaume Restes, heureux d’une victoire capitale contre l’ASSE

« Je suis très content de cette victoire de plus au Stadium », a déclaré Guillaume Restes. Le jeune gardien franco-ivoirien s’est une fois de plus illustré par ses performances décisives, contribuant à hisser le Toulouse FC à une position favorable en Ligue 1.

« On est très heureux, on a bien fêté ce succès dans le vestiaire. On est sur une bonne série à domicile. Il faut continuer : l’année dernière, on n’a pas eu l’occasion de gagner autant de matchs à la maison. Donner de la joie aux supporters et accumuler de la confiance, ce sont des choses importantes », a-t-il ajouté.

Photo : Guillaume Restes, gardien de Toulouse

Toulouse FC : l’Europe en ligne de mire

Actuellement huitième de Ligue 1 avec 21 points, le Toulouse FC n’est qu’à deux longueurs du top 6, synonyme de qualification européenne. Guillaume Restes est convaincu que l’équipe est sur la bonne voie.

« On prend les trois points, et on arrive à la mi-saison. On commence à se rapprocher. Pour jouer l’Europe, il faut battre les grandes équipes, celles du top 10, et maintenir nos performances à domicile », a-t-il expliqué avec détermination.

Cependant, le jeune portier garde les pieds sur terre : « On est ambitieux, c’est vrai, et tous les joueurs rêvent de l’Europe. On a goûté à la Ligue Europa l’année dernière, et ce serait formidable d’y retourner. Mais on ne se prend pas la tête, on avance match après match et on vise le plus loin possible. »