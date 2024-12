AJ Auxerre 2-2 RC Lens : Christophe Pélissier salue la performance remarquable de ses joueurs

Ce samedi soir, l’AJ Auxerre a réalisé une belle performance en arrachant un nul 2-2 face au RC Lens, l’une des équipes les plus solides du championnat. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Christophe Pélissier a tenu à féliciter ses joueurs pour leur engagement et leur état d’esprit exemplaire.

Un duel acharné entre l’AJ Auxerre et le RC Lens

Le match a été rythmé et équilibré, les Auxerrois répondant à chaque fois aux offensives des Sang et Or. Cette résilience a particulièrement séduit Christophe Pélissier, qui s’est montré très satisfait des efforts de son équipe : « Marquer deux buts contre la meilleure défense du championnat, en revenant deux fois au score, démontre notre force de caractère. Ce point est important et je suis fier de l’état d’esprit affiché par mes joueurs. »

Pélissier n’a pas hésité à saluer la prestation de certains de ses joueurs : « Le coup franc de Gaëtan est parfaitement frappé ! Face à un gardien comme Samba, il faut être très précis, et il l’a été. Kevin, quant à lui, a encore livré un match extraordinaire au milieu de terrain. Il m’a bluffé sur certaines actions. Quand je suis arrivé, il manquait un peu de coffre, mais il a beaucoup travaillé. Il écoute, il applique, et cela porte ses fruits. Le prochain palier pour lui sera d’être plus décisif. »

Nouvelle très belle performance de nos Auxerrois, qui ont fait preuve de caractère pour revenir deux fois au score face à Lens ! Une belle manière de tourner la page 2024 en championnat 👏👏#TeamAJA #AJARCL (2-2) pic.twitter.com/kf2f3vup5P — AJ Auxerre (@AJA) December 14, 2024

Un premier objectif atteint pour l’AJ Auxerre

Grâce à ce résultat, l’AJ Auxerre termine la première partie de la saison avec une moindre frustration. L’objectif de dépasser les 20 points avant la trêve de Noël a été atteint, ce qui laisse place à une dynamique positive pour les matchs à venir. Prochain défi pour les hommes de Christophe Pélissier : un déplacement crucial face à l’US Dunkerque en Coupe de France, programmé pour le 22 décembre.

En conclusion de la conférence de presse, l’entraîneur a partagé le message qu’il avait adressé à ses joueurs à la mi-temps : « Chaque week-end apporte de nouveaux défis. Ce groupe doit croire en ses qualités. C’est ce que je leur ai dit à la pause : rester calmes et concentrés. »