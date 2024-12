PSG – OL : Pierre Sage dévoile son commando pour terrasser Paris au Parc

En clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’OL affronte le PSG ce dimanche soir au Parc des Princes. Découvrez le groupe retenu par Pierre Sage, l’entraîneur lyonnais, pour terrasser le Paris SG sur ses installations.

Zaha et les jeunes absents : L’OL dévoile son groupe pour affronter le PSG

L’Olympique Lyonnais se rend à Paris ce dimanche 15 décembre pour défier le Paris Saint-Germain, leader incontesté de Ligue 1. Trois jours après sa victoire en Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort, l’OL aura à cœur de confirmer sa bonne forme et de créer la surprise au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs sans grosse surprise, mêlant expérience et jeunesse.

Avec de nombreux blessés, l’effectif est limité, et les choix de Pierre Sage semblent évidents. Anthony Lopes, Paul Akouokou, Gift Orban et Wilfried Zaha, absents en milieu de semaine face à Francfort, ne feront pas le déplacement à Paris. Les jeunes Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara et Enzo Molebe, qui étaient sur le banc jeudi, ne sont pas du voyage dans la capitale.

Ce match s’annonce comme un véritable choc. Les Lyonnais, actuellement à la 4e place du championnat, auront à cœur de se rapprocher du trio de tête. De leur côté, les Parisiens, invaincus cette saison, chercheront à confirmer leur domination.

Le groupe de l’OL pour le déplacement à Paris

Gardiens : Bengui, Descamps, Perri

Défenseurs : Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico

Milieux : Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout

Attaquants : Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah.