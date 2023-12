À quelques heures de la réception de Toulouse FC pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, a dévoilé son groupe retenu.

OL : Pierre Sage convoqué 21 joueurs pour affronter Toulouse

Lanterne rouge du championnat, l’Olympique Lyonnais reçoit le Toulouse FC ce dimanche à 17h05, au Groupama Stadium, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur intérimaire des Gones, Pierre Sage, a retenu un groupe de 21 joueurs. Toujours à l’infirmerie, Rémy Riou (adducteurs), Jeffinho et Johann Lepenant (genou) sont absents pour la réception des Violets. En revanche, Sage pourra compter sur le retour de Corentin Tolisso.

Absent lors des trois dernières sorties de son équipe contre Lille, Lens et l’OM, le milieu de terrain de 29 ans ne souffre plus de douleur au mollet et retrouve donc ses partenaires en match officiel après un mois sans jouer. Le défenseur international argentin Nicolas Tagliafico est lui aussi rétabli de sa gêne à la cheville et postule même pour une place de titulaire contre le TFC. Absent de dernière minute au Vélodrome, Mama Baldé est finalement laissé de côté pour cette affiche au Parc OL, tout comme Paul Akouokou et Skelly Alvero. Écarté contre le RC Lens, l’ailier brésilien Jeffinho est absent du groupe de Pierre Sage en raison d’un pépin physique.

Le groupe de l’OL pour affronter le Toulouse FC

Gardiens : Lopes, Bengui, Pereira

Défenseurs : Caleta-Car, Diomande, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico

Milieux de terrain : Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso

Attaquants : Cherki, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah.