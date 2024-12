Mercato OM : Mehdi Benatia pousse pour la signature d’un crack à Marseille

Le mercato de l’OM s’annonce animé pour janvier prochain. Mehdi Benatia travaille sur plusieurs pistes pour renforcer le groupe de Roberto De Zerbi. Le conseiller sportif de Pablo Longoria serait d’ailleurs très actif pour un crack de Ligue 1.

Mercato OM : Benatia pousse pour l’arrivée de Himad Abdelli

Malgré l’équilibre trouvé dans l’entrejeu avec le trio Valentin Rongier – Pierre-Emile Højbjerg – Adrien Rabiot, l’arrivée d’un milieu de terrain à l’OM est toujours d’actualité. Des rumeurs qui interviennent dans un contexte où l’avenir d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Mehdi Benatia ne se repose pas sur ses lauriers et travaille sur différentes pistes pour le mercato marseillais.

Il aurait mis la puce à l’oreille des dirigeants marseillais concernant Himad Abdelli, le milieu de terrain d’Angers SCO. Selon les informations, le Marocain serait convaincu du potentiel de ce jeune talent et le verrait bien renforcer l’effectif de Marseille. Le profil de Himad Abdelli correspondrait parfaitement aux attentes de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM.

Le technicien italien recherche un joueur capable de créer du jeu et d’apporter de la percussion au milieu de terrain. Les qualités techniques et la vision de jeu d’Abdelli en font un profil très intéressant.

Un dossier à suivre de près à Marseille

Sous contrat avec Angers jusqu’en juin 2026, Himad Abdelli est une valeur sûre du championnat de France. Ses performances régulières ont attiré l’attention de plusieurs clubs, et l’OM pourrait bien se lancer dans la course à sa signature. Le SCO, conscient de la valeur de son joueur, pourrait être tenté de le céder cet hiver afin d’en tirer un profit financier.

Mehdi Benatia, qui a déjà fait ses preuves en tant que recruteur pour l’OM, pourrait jouer un rôle déterminant dans ce dossier. Son influence au sein du club et sa connaissance du football français pourraient faciliter l’arrivée d’Himad Abdelli à Marseille.