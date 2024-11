Mercato Angers SCO : Himad Abdelli dans le viseur de l’OM

Lors du mercato hivernal de janvier 2025, le club d’Angers SCO pourrait perdre l’un de ses joueurs clés. En effet, Himad Abdelli serait actuellement dans le collimateur de l’Olympique de Marseille.

Himad Abdelli : Un renfort potentiel pour l’OM

Deuxième du classement en Ligue 1 avec 20 points, l’Olympique de Marseille souhaite sécuriser une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Les Phocéens, sous la direction de Roberto De Zerbi, se battent pour atteindre cet objectif ambitieux. Dans cette optique, la cellule de recrutement de l’OM examine plusieurs options pour renforcer l’effectif dès janvier. Mehdi Benatia, directeur sportif, a ainsi déjà identifié quelques profils pour étoffer le milieu de terrain. Parmi eux, Himad Abdelli figure comme une cible privilégiée, selon les informations de Live Foot.

Auteur de trois buts en dix titularisations cette saison, le milieu de terrain algérien de 24 ans brille actuellement sous les couleurs d’Angers SCO. Son impact a été particulièrement remarqué lors des récentes victoires de son équipe contre l’AS Saint-Étienne (4-2) et l’AS Monaco (1-0). Mehdi Benatia apprécie son profil et sa solide expérience en Ligue 1. Le directeur sportif de l’OM estime qu’Abdelli pourrait apporter une plus grande fluidité au jeu offensif de Roberto De Zerbi. En cas de départ d’Amine Harit cet hiver, les Phocéens envisageraient donc une offre concrète à Angers SCO pour s’attacher les services de Himad Abdelli.

La concurrence en Ligue 1 pour Abdelli

Cependant, l’OM doit aussi composer avec une concurrence de taille sur ce dossier. L’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice, qui avaient manifesté leur intérêt pour Himad Abdelli l’été dernier, restent en effet à l’affût. Si une négociation devait avoir lieu, elle pourrait attendre jusqu’à l’été prochain. Néanmoins, l’Olympique de Marseille pourrait décider d’accélérer les choses dès janvier 2025 pour devancer ses rivaux. Il reste à voir si Angers SCO accepterait de céder son meneur de jeu, encore sous contrat jusqu’en juin 2026.