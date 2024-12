PSG : Ousmane Dembélé fait une grosse mise au point sur sa relation avec Luis Enrique

Ousmane Dembélé a été l’un des acteurs principaux de la victoire 3-1 du PSG face à l’OL. L’ailier français a profité de l’occasion pour clarifier sa relation avec son entraîneur, Luis Enrique, souvent décrite comme tendue dans la presse.

PSG : Ousmane Dembélé – Luis Enrique, une relation tendue ou professionnelle ?

Ousmane Dembélé retrouvait le 11 entrant du PSG dimanche soir, trois semaines après sa dernière titularisation. Il a livré une performance convaincante lors de la victoire parisienne face à Lyon, marquant dès les premières minutes. Interrogé en zone mixte, l’attaquant français a également profité de l’occasion pour clarifier sa relation avec son entraîneur, Luis Enrique, souvent présentée comme tendue.

« J’ai quand même joué les derniers matches », a-t-il ironisé, en référence aux rumeurs de tensions. « Mais comme il l’a dit, on n’est pas frères, ce n’est pas mon père, c’est une relation entraîneur-joueur. Moi je le connais depuis un peu plus longtemps. On essaie de tout faire pour que le PSG grandisse, gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde », a-t-il clarifié.

Un repositionnement sans gêne pour Ousmane Dembélé

S’il était attendu dans le couloir droit de l’attaque du PSG comme d’habitude, Luis Enrique a surpris en repositionnant Ousmane Dembélé dans un rôle plus axial. Sur la question, l’international français évoque l’importance de la polyvalence au sein de l’équipe parisienne, tout en soulignant qu’il était capable d’évoluer à différents postes.

« J’ai eu la possibilité, quand je jouais au FC Barcelone, de jouer en tant que numéro 9. Après, avec le changement de position qu’on fait constamment dans cette équipe, l’ailier peut se retrouver 9 et inversement donc ça ne change rien », a-t-il expliqué. Concernant la rencontre face à l’OL, Dembélé s’est félicité de la victoire du Paris SG.

« On a mis énormément d’intensité dès le début, on ne les a pas laissé respirer et on a été récompensés avec ces deux buts », a-t-il analysé. Les déclarations d’Ousmane Dembélé devraient mettre un terme aux spéculations sur une relation conflictuelle avec Luis Enrique.