PSG – OL : Le Paris SG maîtrise Lyon et s’envole en tête

Le PSG a remporté le choc face à l’OL ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Dans une partie maîtrisée de bout en bout, le Paris SG s’est tranquillement imposé sur un score de 3-1 au Parc des Princes.

Choc PSG-OL : Paris s’impose et met fin à la série lyonnaise

Revigoré par une victoire rassurante face à Salzbourg en Ligue des Champions, le PSG était attendu dans ce qui était annoncé comme un choc. Dominateurs et conquérants au Parc des Princes, les Parisiens ont encore confirmé qu’ils restent les maîtres dans leur jardin. Face à une équipe de l’OL trop fébrile en début de match, le Paris SG a parfaitement entamé la rencontre.

Pierre Sage a notamment fait le choix de se passer de Malick Fofana et Alexandre Lacazette dans son onze entrant. Le technicien des Gones a préféré débuter avec Ernest Nuamah et Georges Mikautadze. En face, le PSG n’avait pas de temps à perdre. Ils ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à une belle combinaison entre Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Trop attentistes et hésitants, les Gones vont rapidement se faire distancer au score. Corentin Tolisso commet l’inévitable sur un Désiré Doué très remuant en ce début de match. Le point de penalty est rapidement indiqué et permet à Vitinha de doubler la mise (2-0) à la 14e minute.

La réaction d’orgueil mais insuffisante de Lyon face au Paris SG

Les hommes de Luis Enrique semblaient être à l’abri mais trembler peu avant la pause. Lyon a montré un autre visage en fin de première période. Un but magnifique de Mikautadze d’un ballon piqué, servi par Rayan Cherki, a relancé les Lyonnais avant la pause. En seconde période, l’Olympique Lyonnais a tenté de revenir au score mais n’a pas réussi à inquiéter davantage Donnarumma.

Les choix tactiques de Pierre Rages, notamment en sortant Cherki en début de seconde période, n’ont rien changé. Les Lyonnais ont manqué de créativité et n’ont pas réussi à trouver la solution pour renverser la situation. Le PSG va sceller son succès avec le but du 3-1 inscrit par Gonçalo Ramos entré en cours du jeu.

Avec cette victoire, le Paris SG consolide sa première place au classement et creuse l’écart sur ses poursuivants. De son côté, Lyon voit sa série d’invincibilité prendre fin et se complique la tâche dans la course à l’Europe.