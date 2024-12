OM-LOSC : Arbitre agressé, la FFF réagit et soutient Willy Delajod !

La FFF se mobilise pour Willy Delajod ! L’arbitre, victime d’insultes et de menaces après OM-LOSC, bénéficie du soutien de la Fédération.

OM-LOSC : Willy Delajod va porter plainte après les menaces

Le match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, qui s’est soldé par un match nul (1-1) ce samedi, a laissé des traces amères. Au-delà du résultat, c’est l’arbitrage de Willy Delajod qui a fait couler beaucoup d’encre. Les supporters marseillais, frustrés de l’issue de la rencontre, ont vivement critiqué les décisions de l’arbitre, notamment sur deux actions litigieuses en fin de rencontre.

Ils estiment que deux fautes en fin de match sur Pierre-Emile Hojbjerg et Jonathan Rowe auraient dû donner lieu à des penaltys. Ces tensions sont montées d’un cran après le coup de sifflet final, avec des insultes et des menaces proférées à l’encontre de Willy Delajod, tant sur le terrain qu’sur les réseaux sociaux. Face à cette situation intolérable, l’arbitre a décidé de porter plainte, une initiative saluée par la Fédération française de football (FFF).

🚨🚨L’arbitre Willy #Delajod compte porter plainte pour les insultes et menaces à son encontre lors de la rencontre #OMLOSC d’hier soir. Le patron de la ligue Philippe #Diallo condamne ces faits. #TeamOM #OMLOSC



🗞️ RMC pic.twitter.com/nHVPdizo6p — Édition Marseille (@EditoMarseille) December 15, 2024

La FFF condamne de tels comportements

Philippe Diallo, fraîchement réélu président de la FFF, a fermement « condamné » ces actes de violence et a annoncé que la Fédération se constituerait « partie civile » aux côtés de Willy Delajod. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les difficultés rencontrées par les arbitres, régulièrement pris à partie par les supporters et les acteurs du jeu.

Les pressions exercées sur ces hommes en noir sont de plus en plus importantes, et les incidents se multiplient. Il est urgent de trouver des solutions pour garantir leur sécurité et leur intégrité physique et psychologique.