Equipe de France : la sortie très musclée de Philippe Diallo sur Zinedine Zidane

Le technicien français, Zinedine Zidane est libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. Son nom est souvent évoqué pour succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.

Philippe Diallo répond à Zinedine Zidane

L’ancienne gloire de l’équipe de France, Zinedine Zidane est pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France depuis quelques années. Le technicien français décline toutes les offres des clubs et sélections nationales depuis son départ du Real Madrid. Tout montre qu’il rêve de diriger les Bleus.

Mais il va devoir patienter. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo s’est prononcé sur ce sujet. Il ferme la porte à Zinedine Zidane pour les Bleus. Dans une interview accordée à Le Figaro, le président de la FFF, Philippe Diallo, indique que l’équipe de France n’a pas besoin d’un nouvel entraîneur dans l’immédiat.

« Il n’y a pas de question sur un éventuel changement de sélectionneur à l’été 2024. Je ne vais pas préjuger de telle ou telle situation. Aujourd’hui, l’idée est d’être mobilisé pour mettre l’équipe, Didier et les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils expriment pleinement leur talent », a lâché Philippe Diallo.

Didier Deschamps poursuit son aventure avec les Bleus

Les Bleus se portent bien et livrent de belles performances. L’actuel sélectionneur, Didier Deschamps fait un travail formidable sur le banc de la sélection française. « On a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026 », a poursuivi le président de la FFF.

Philippe Diallo reconnaît le talent de Zidane et tout ce qu’il a apporté aux Bleus quand il était joueur. Mais l’actuel sélectionneur, Didier Deschamps est lié à l’équipe de France jusqu’en 2026. Ce qui complique une éventuelle arrivée de Zizou sur le banc des Tricolores.

« Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026 », a-t-il ajouté.

Zinedine Zidane est dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le Bayern Munich. Il pourrait rejoindre un club la saison prochaine.