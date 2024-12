PSG-OL : L’Olympique Lyonnais réagit fermément aux chants insultants des Parisiens

Mécontents de l’attitude des supporters du PSG lors du Classico, les dirigeants de l’OL ont protesté contre les chants injurieux entonnés par les Parisiens dans leur stade.

OL : Agacés, Prud’homme, Louis-Jean et Congré quittent e Parc des Princes avant la fin du match

L’OL s’est incliné face au Paris Saint-Germain dimanche dernier, lors de la 15ème journée de Ligue 1. Cependant, la défaite lyonnaise a été assombrie par des chants haineux proférés par les supporters parisiens à l’encontre du club visiteur, et ce, malgré l’absence des supporters lyonnais au Parc des Princes.

Ces incidents ont provoqué une vive réaction de la part des dirigeants de l’OL. Selon RMC Sport, Laurent Prud’homme (directeur général), Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Daniel Congré (coordinateur sportif), visiblement excédés par la situation, ont quitté le stade prématurément, cinq minutes avant la fin du match.

Chants haineux à l’encontre des Lyonnais : Le PSG pourrait s’en sortir avec une simple amende

En deuxième période, le jeu avait été brièvement interrompu en raison de ces chants injurieux. Malgré les appels au calme répétés du capitaine parisien Achraf Hakimi et les annonces du speaker, les supporters parisiens ont persisté dans leurs attaques verbales, amplifiant même leurs hostilités envers l’OL. Le club de la capitale avait pourtant rappelé que de tels chants étaient interdits et pouvaient entraîner l’arrêt du match ou une défaite par pénalité, mais en vain.

En attendant la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), le média Olympique et Lyonnais croit savoir que seuls les chants « insultants » ont été mentionnés dans le rapport des officiels, et non les chants à caractère « discriminatoire ». Sur la base de ce constat, le PSG pourrait s’en tirer avec une simple amende et éviter ainsi un huis clos.