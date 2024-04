OL : La grande décision de Pierre Sage après la défaite face au PSG

L’entraîneur de l’Olympique lyonnais, Pierre sage a réagi après la défaite de son équipe face au PSG en Ligue 1. Il veut opérer certains changements.

Pierre Sage annonce certains changements

L’Olympique lyonnais s’est incliné (1-4) devant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le dimanche 21 avril 2024 à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage n’ont pas résisté à la pression de l’ogre parisien.

L’OL était sur une belle dynamique : 5 matchs sans défaite avant de tomber à Paris. Les Gones ont remporté une solide victoire face au Stade Brestois (4-3) le dimanche 14 avril 2024 à l’occasion de la 29e journée du championnat de France.

L’OL a déjà enregistré 12 victoires en Ligue 1 cette saison. Le tacticien, Pierre Sage a indiqué qu’il devait changer le système de jeu. « Je ne pensais pas qu’il était temps de changer les plans directement. On a fait une course avec 200 mètres de retard sur un 300 mètres. Malgré tout, j’ai vu des choses offensivement. On aurait mérité de marquer plus. Ce soir, on perd sur notre jeu défensif », a réagi Sage.

❌ Fin du match, nos joueurs s'inclinent sur le score de 4-1



Il faudra rebondir dimanche prochain lors de #OLASM #PSGOL 4-1 pic.twitter.com/TvuGml55Fm — Olympique Lyonnais (@OL) April 21, 2024

Pierre Sage vise l’Europe

Pierre Sage veut oublier ce revers et mettre le cap sur le prochain match du club. Les Gones ont déjà assuré leur maintien et cherchent la qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.

« On va oublier le résultat, mais on a des choses à corriger défensivement. On était dans une série de sept matches, on perd ce soir, il ne faut pas tout oublier. Le prochain match sera très important pour nous rattraper. Notre ambition reste intacte », a déclaré le coach lyonnais.

L’OL et le Paris Saint-Germain vont se croiser en finale de la Coupe de France. Ce sera l’occasion pour les Lyonnais de sonner la révolte et soulever le trophée. En cas de victoire contre le PSG, l’OL va retrouver l’Europe la saison prochaine.

Le capitaine des Gones, Alexandre Lacazette tire des leçons de cette défaite. Ce nouveau revers permettra aux Lyonnais de ne pas dormir sur leurs lauriers, mais de se réveiller et de continuer la lutte.

« Ça va nous servir, déjà pour la semaine prochaine, et ça va nous permettre de redescendre sur terre, parce qu’on était sur un nuage. C’est dommage d’avoir donné cette prestation ce dimanche soir », a réagi le serial buteur du club.