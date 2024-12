Mercato Havre AC : Wilitty Younoussa ciblé par le HAC

Auteur d’un début de saison impressionnant avec le Rodez AF en Ligue 2, Wilitty Younoussa a attiré l’attention des recruteurs du Havre AC. D’après des informations relayées par la presse camerounaise, le milieu de terrain de 23 ans figure désormais sur les tablettes du club normand.

Mercato Havre AC : Wilitty Younoussa bientôt au HAC ?

Alors que la trêve en Ligue 1 est en cours après la 15e journée, les dirigeants du Havre AC s’activent en coulisses. Actuellement 17e au classement après une défaite contre le Stade Rennais (0-2) le week-end dernier, le club normand est sous pression. Avec seulement trois points d’avance sur la lanterne rouge, Montpellier HSC (9 points), le HAC doit impérativement renforcer son effectif pour espérer se maintenir.

L’une des priorités identifiées est le milieu de terrain, où un profil de récupérateur engagé et dynamique fait défaut. C’est dans cette optique que Wilitty Younoussa, pièce maîtresse de Rodez AF en Ligue 2, est ciblé. Ses performances, marquées par un gros volume de jeu et une contribution précieuse à l’animation défensive, ont convaincu les recruteurs du Havre AC.

le-havre-ac

Une concurrence féroce pour s’attacher les services de Wilitty Younoussa

Malgré l’intérêt du Havre AC, recruter Wilitty Younoussa cet hiver ne sera pas une tâche facile. En premier lieu, le club normand devra faire face à la concurrence d’Angers SCO et du Stade de Reims, également intéressés par le joueur selon les mêmes sources. Ces deux clubs de Ligue 1 disposent d’arguments solides pour attirer le milieu camerounais.

De plus, Rodez AF semble peu disposé à laisser partir son cadre en pleine saison. Titulaire indiscutable (16 matchs, 1 but, 1 326 minutes jouées), Younoussa est sous contrat jusqu’en juin 2026. Sa polyvalence et son importance dans le dispositif ruthénois compliquent l’idée d’un départ prématuré. Rodez aura également besoin de son apport pour tenter de grimper au classement de Ligue 2.