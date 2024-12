Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda met fin aux spéculations sur son avenir

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concernant la relation entre Jorge Sampaoli et Steve Mandanda se multiplient. Le gardien de but du Stade Rennais a tenu à clarifier la situation et faire le point sur sa situation.

Steve Mandanda et Jorge Sampaoli : une relation au-dessus des rumeurs

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais, les rumeurs vont bon train concernant la relation entre l’entraîneur argentin et le gardien expérimenté Steve Mandanda. Certains évoquaient même une possible tension entre les deux hommes, rappelant leur collaboration tumultueuse à l’Olympique de Marseille. Mais ces spéculations ont été balayées d’un revers de la main par le portier français. Suite à la victoire rennaise face à Angers, Steve Mandanda a tenu à clarifier la situation.

« Ma relation ? Elle est très bonne. On n’a jamais eu de conflits, on communique, on échange beaucoup. La relation est normale, bonne. Il est bien de rectifier ce qu’il se dit. Sur un plan relationnel, il n’y a aucun souci… Ce qui s’écrit sur mes performances, pas de soucis, mais sur ce que je lis à propos de notre relation, c’est totalement faux », a confié le champion du monde 2018 en zone mixte.

Si les rumeurs d’un désaccord entre les deux hommes semblent infondées, il n’en reste pas moins que l’avenir de Steve Mandanda à Rennes reste incertain. En fin de contrat à l’issue de la saison, le portier de 38 ans devra discuter avec sa direction pour connaître ses perspectives d’avenir.

Mercato Stade Rennais : Quel avenir pour Mandanda à Rennes ?

Les déclarations de Steve Mandanda semblent indiquer que la relation avec Jorge Sampaoli est solide. Cependant, de nombreux paramètres entreront en ligne de compte dans la décision de prolonger ou non le contrat du gardien français.

Les performances de l’équipe, les objectifs du club et les ambitions personnelles de Mandanda seront autant d’éléments à prendre en considération. En attendant, le Stade Rennais peut compter sur un gardien expérimenté et un entraîneur ambitieux pour relever les défis de la saison.