OM : La confidence de Sampaoli sur sa relation avec Longoria

Publié par Ange A. le 12 mars 2022 à 07:52

Régulièrement conforté par Pablo Longoria, Jorge Sampaoli tient à rétablir une vérité sur ses rapports avec le président de l’OM.

Jorge Sampaoli lâche une vérité sur Longoria

Malgré les critiques sur ses choix et le coup de mou affiché par Marseille, Jorge Sampaoli garde la confiance de Pablo Longoria. Le président de l’OM ne manque pas de réitérer son soutien à son entraîneur au moment où il essuie des critiques et que certains appellent même à son départ. S’il reste l’homme de la situation aux yeux de son président, le technicien argentin ne lui permet pas d’interférer dans la gestion de son effectif. Le coach marseillais l’a fait savoir au lendemain de la victoire de Marseille contre le FC Bâle en Ligue Europa Conference. « Non Longoria n’a aucune influence à ce niveau car il me connait et sait que je ne le permettrai pas. Chacun à son travail. On échange car on veut améliorer l’histoire de l’OM mais chacun a sa fonction », a assuré l’entraîneur de 61 ans.

Le message de Sampaoli avant Brest

Après son court succès en Ligue Europa contre le FC Bâle (2-1), l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 ce dimanche. L’OM se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour la 28e journée du championnat. Contre le club finistérien, il sera question pour Jorge Sampaoli et ses hommes de renouer avec la victoire en Ligue 1. Les Marseillais ne se sont plus imposés en championnat depuis trois rencontres. Une victoire est d’autant plus attendue à Brest que l’OM s’était incliné face au club finistérien (1-2) au Vélodrome. « Le groupe doit gagner en maturité face à la difficulté, il faut croire en la victoire […] L’obligation du résultat et la jeunesse s’ajoutent. La seule chose qui compte aujourd’hui c’est de gagner. On ne peut pas débattre sans la victoire », a lancé le coach de Marseille.