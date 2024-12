Mercato PSG : Marcus Rashford ouvre la porte à un départ, direction Paris SG ?

L’attaquant anglais Marcus Rashford n’entre plus dans les plans des dirigeants de Manchester United et est annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Le PSG pourrait passer à l’offensive et le déloger.

Mercato PSG : Marcus Rashford dans le viseur du Paris SG cet hiver

L’une des priorités des dirigeants du PSG est de renforcer le secteur offensif du club lors du prochain mercato hivernal. Depuis le départ de l’attaquant français, Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival, le Paris SG n’a pas encore réussi à recruter un buteur de classe mondiale pour compenser ce vide. L’une des cibles du Paris SG cet hiver est Marcus Rashford.

La direction du PSG aurait relancé le dossier ces dernières semaines pour s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal. Le profil de Marcus Rashford intéresse le directeur sportif du PSG, Luis Campos. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, a également validé la signature de l’international anglais.

En difficulté sous la houlette du nouvel entraîneur, Rúben Amorim, l’international anglais a ouvertement évoqué son désir de relever un nouveau défi. Marcus Rashford a été écarté du derby entre Manchester United et Manchester City en Premier League le samedi dernier, une situation qu’il ne digère pas.

« Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne », a déclaré l’Anglais lors d’une visite dans une école en Angleterre mardi.

Les dirigeants de Manchester United seraient prêts à le laisser partir si un club dépose une offre de 45 millions d’euros sur leur table. Cette saison, Marcus Rashford a disputé 24 rencontres avec les Red Devils et a inscrit 7 buts et délivré trois passes décisives.