Transfert-Choc au PSG : Man United offre Marcus Rashford au Paris SG

Marcus Rashford n’entre plus dans les plans de Manchester United et pourrait changer d’air dès cet hiver. En quête d’un renfort offensif de taille, le PSG pourrait s’offrir les services de l’attaquant anglais. Le Paris SG s’active dans ce sens.

Mercato PSG : Manchester United prêt à vendre Marcus Rashford cet hiver

Courtisan de longue date de Marcus Rashford, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire pour l’attaquant de Manchester United. D’après les dernières informations recueillies par le média Caught Offside, le club de la capitale française serait toujours intéressé par le profil de l’international anglais des Red Devils. Nasser Al-Khelaïfi avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur de 27 ans en décembre dernier.

« C’est un joueur vraiment épatant », avait notamment lancé le président du PSG à un média britannique. Si les circonstances ont changé depuis, l’attaquant mancunien reste une cible de choix pour le club parisien, qui aimerait obtenir le renfort d’un grand attaquant lors du prochain mercato hivernal.

Cela tombe bien puisque le board de Manchester United ne serait pas contre un départ de Marcus Rashford en janvier 2025. Confronté à des contraintes financières, le club mancunien envisagerait de se séparer de son numéro 10 en cas d’offre intéressante. Et les pensionnaires d’Old Trafford seraient disposés à le laisser partir contre un prix totalement dérisoire.

Marcus Rashford bradé pour 45M€ ?

L’avenir de Marcus Rashford s’écrit-il loin de Manchester United ? Après un début de saison décevant et des difficultés extra-sportives, l’ancien coéquipier de Paul Pogba semble plus que jamais sur le départ. Les Red Devils, confrontés à des contraintes financières, ont décidé de céder leur attaquant à vil prix : environ 45 millions d’euros, à en croire le Daily Mail.

Pourquoi ce départ ? En plus des problèmes financiers, la concurrence interne et une adaptation difficile au nouveau système de jeu auraient poussé Rashford vers la sortie. De son côté, Manchester United souhaite tourner la page et récupérer des fonds pour renforcer son effectif.

Selon la même source anglaise, deux options crédibles se présenteraient pour le partenaire de Casemiro : l’Arabie Saoudite et le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si le Paris SG relancera cette piste cet hiver. Affaire à suivre…