Toulouse FC : Carles Martinez Novell souhaite s’inspirer du modèle de Girona FC

En novembre, Carles Martinez Novell a accordé une interview à Radio Occitanie, abordant plusieurs sujets liés au Toulouse FC. Parmi ceux-ci, il a évoqué le retour du TFC en compétition européenne, soulignant l’importance de s’inspirer du parcours de Girona FC. Il a également appelé les supporters à faire preuve de patience.

Une équipe en pleine confiance malgré un début de saison compliqué

Le Toulouse FC, actuellement en pleine confiance en Ligue 1, doit sa forme retrouvée à la mentalité des joueurs après un début de saison difficile. Carles Martinez Novell et ses hommes ont fourni d’importants efforts tant sur le plan physique que mental pour redresser la barre. Durant cette période, le technicien espagnol a été critiqué pour ses choix tactiques. Dans son interview, il a réagi à ces critiques :

« Je pense que l’important pour un club est de grandir, tout en acceptant d’où nous venons, qui nous sommes et où nous voulons aller. Accepter cela peut nous aider à avancer et à faire comprendre aux supporters qu’il n’est pas toujours possible de faire plus sur le terrain. Il faut rester unis, comprendre que les joueurs donnent tout, à 100%, et que nous devons être plus forts ensemble que les autres. Être plus positifs que nos concurrents est essentiel. »

Photo : Carles Martínez Novell

L’appel à la patience des supporters

Carles Martinez Novell, âgé de 40 ans, a également appelé les supporters à faire preuve de patience, expliquant que tous les joueurs, ainsi que le staff, aspirent à une qualification en Europe : « Je comprends que les gens veuillent gagner, surtout la nouvelle génération qui cherche des résultats immédiats. Nous aussi, nous voulons tout gagner, nous voulons retourner en Europe, mais ce n’est pas facile. Nous devons remercier tous les supporters, car chaque semaine, ce sont 30 000 personnes qui viennent au Stadium. C’est formidable, incroyable. »

S’inspirer du parcours de Girona FC

Carles Martinez Novell a souligné que Toulouse FC et son entraîneur souhaitaient s’inspirer de l’incroyable parcours de Girona FC, qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison dernière :

« Récemment, j’ai évoqué l’exploit de Gérone. Ils sont passés de la deuxième à la première division, ont terminé à la troisième place et se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. C’est incroyable ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils donnent, ce qu’ils vivent. Cette mentalité de dire “je suis avec toi” est cruciale pour que Gérone continue sur sa lancée. Si à Toulouse, nous restons unis, nous vivrons, j’en suis convaincu, des moments exceptionnels. »