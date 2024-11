Djibril Sidibé fait partie des recrues phares du Toulouse FC lors du dernier mercato estival. Fort de son expérience, il s’est rapidement adapté au sein des Violets, séduisant ainsi son entraîneur Carles Martinez Novell, qui n’a pas tari d’éloges à son sujet lors d’une récente interview.

Une adaptation remarquable de Djibril Sidibé au Toulouse FC

Ancien joueur de l’ESTAC Troyes, passé par le LOSC Lille, l’AS Monaco, Everton FC et l’AEK Athènes, Djibril Sidibé a rejoint le Toulouse FC en août dernier en tant qu’agent libre. Il a signé un contrat d’une saison, assorti d’une option pour une année supplémentaire. Ce transfert marque son retour en France, deux ans après son départ pour la Grèce. Habitué aux exigences de la Ligue 1, le latéral droit de 32 ans s’est très vite intégré dans le système de jeu de Carles Martinez Novell, devenant aujourd’hui un pilier de l’équipe.

Après avoir débuté la saison sur le banc à trois reprises, Djibril Sidibé a su convaincre grâce à ses performances, devenant un titulaire indiscutable dans le dispositif du club toulousain. Il a déjà délivré deux passes décisives, respectivement contre l’Olympique de Marseille et le Montpellier HSC. Durant la trêve internationale, Sidibé a même été élu meilleur joueur du mois par les supporters des Pitchouns, qui apprécient son impact sur le terrain.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell encense Djibril Sidibé 3

Carles Martinez Novell salue les qualités du latéral droit

Absent lors du match face au PSG au Parc des Princes en raison d’une maladie, l’ancien joueur de Monaco a laissé un vide dans l’effectif. Dans une interview accordée à la chaîne Free Foot, l’entraîneur Carles Martinez Novell a souligné l’importance de Sidibé dans son schéma tactique.

« Vendredi, son absence a été la mauvaise nouvelle du jour. On a beaucoup réfléchi pour savoir s’il valait mieux le positionner sur le côté droit ou dans une position axiale. » Le technicien espagnol n’a pas caché son admiration pour le défenseur.

« Sa grande qualité, c’est son pied et sa capacité à casser les lignes. Il a ça en lui. Ça nous aide et fluidifie notre jeu. On est vraiment content de sa qualité de passe et de sa personnalité. » Sauf imprévu, Djibril Sidibé devrait faire son retour ce week-end lors du match contre l’AJ Auxerre. Cette rencontre, très attendue, se jouera ce dimanche 1er décembre à 16h00 GMT.