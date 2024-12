Mercato OM : Pablo Longoria l’avoue, un grand ménage s’annonce à Marseille

L’OM n’est pas qu’une machine à recruter, il doit aussi y avoir des départs. Le président Pablo Longoria a même prévu de se séparer de quelques joueurs lors du mercato d’hiver.

Mercato OM : Pablo Longoria prévoit des départs cet hiver

L’Olympique de Marseille poursuit activement sa restructuration. Après un mercato estival marqué par l’arrivée d’une douzaine de recrues, le club phocéen ne compte pas s’arrêter là. Les recruteurs marseillais sont déjà à l’affût de nouveaux talents pour renforcer l’effectif cet hiver.

Et si les noms de Paul Pogba, Arthur Melo ou Tyler Dibling circulent ces derniers jours dans les coulisses du Vélodrome, Pablo Longoria a également évoqué la nécessité de réaliser des ventes. Lors de sa conférence de presse de fin d’année, le président de l’OM a souligné l’importance d’équilibrer les comptes du club, notamment après les investissements réalisés l’été dernier.

Pour atteindre cet objectif, Pablo Longoria compte se séparer de plusieurs joueurs en manque de temps de jeu. « Si on peut faire des actions intelligentes avec des joueurs en manque de temps de jeu, on est content », a-t-il indiqué. Ce sont environ six éléments qui pourraient faire leurs valises en janvier, afin de dégager une enveloppe budgétaire supplémentaire.

Six joueurs poussés vers la sortie de l’Olympique de Marseille

Chancel Mbemba, écarté depuis l’été dernier, semble en haut de la liste. Bamo Meïté, Amir Murillo, Emran Soglo, François-Régis Mughe et Amine Harit sont également concernés par ces possibles départs. En parallèle de ces départs, l’OM continuera de prospecter pour renforcer certaines positions.

Le mercato hivernal s’annonce donc mouvementé à l’Olympique de Marseille, qui devra trouver le juste équilibre entre ambitions sportives et contraintes financières.