OM Mercato : Chancel Mbemba annonce son départ de Marseille

Persona non grata au sein de l’effectif de l’OM, Chancel Mbemba pourrait finalement changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur central congolais veut quitter Marseille dès cet hiver.

Mercato : Chancel Mbemba dénonce l’attitude de la direction de l’OM

Écarté du groupe professionnel depuis le début de la saison en raison de divergences avec le staff technique, Chancel Mbemba voit son avenir à l’Olympique de Marseille s’assombrir de jour en jour. Pilier de la défense marseillaise ces dernières saisons, le défenseur de 30 ans vit une période très délicate.

Mis à l’écart depuis le début de la saison, l’international congolais est revenu sur les tensions avec la direction de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM, Chancel Mbemba a profité de la trêve internationale pour faire un point sur sa situation à Marseille.

« Comment je fais pour tenir ? Dans la vie, il faut travailler, c’est le plus important. Toutes les difficultés, ça vient de Dieu lui-même, il a programmé ça dans ta vie. Le plus important, on reste courtois, on a un contrat avec notre club », a expliqué le capitaine de la sélection congolaise au micro de Canal+ Afrique en marge de la défaite en Guinée samedi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’ancien partenaire de Dimitri Payet a annoncé la couleur pour son avenir.

Chancel Mbemba : « J’espère changer de club en janvier »

Le défenseur central congolais, arrivé libre de tout contrat en provenance du FC Porto en 2022, n’a pas disputé la moindre minute en match officiel avec l’équipe première de l’OM et ses relations avec l’entraîneur Roberto De Zerbi et le directeur sportif Mehdi Benatia se sont tendues. Poussé vers la sortie depuis l’été passé, Mbemba a confirmé sa volonté de quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur congolais, qui avait tenu à rester à l’OM l’été dernier malgré les déclarations de Roberto De Zerbi, a changé d’avis.

Interrogé sur son avenir, il a déclaré : « j’ai un contrat avec Marseille. J’espère changer de club en janvier, si l’opportunité se présente. » Plusieurs clubs saoudiens s’étaient déjà montrés intéressés par son profil lors du dernier mercato. Son contrat se terminant en juin 2025, Mbemba pourrait représenter une opportunité intéressante pour les équipes à la recherche d’un défenseur expérimenté. Le départ de Mbemba poserait un véritable casse-tête pour l’Olympique de Marseille, qui devrait alors trouver un remplaçant de qualité. Le club phocéen, en pleine reconstruction, pourrait être contraint de revoir ses plans si le Congolais venait à quitter la cité phocéenne.