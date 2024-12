Mercato OM : Paul Pogba, Pablo Longoria ne ferme pas la porte !

Paul Pogba, libre de tout contrat après avoir quitté la Juventus Turin, son dernier club, pourrait rejoindre l’OM lors de ce mercato. Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a laissé la porte ouverte à cette possibilité en annonçant une réunion à ce sujet.

Mercato OM : Pablo Longoria ne dit pas tout pour Paul Pogba

Paul Pogba, récemment sorti d’une suspension pour dopage, est prêt à revenir sur les terrains de football. Bien que plusieurs clubs soient déjà sur ses traces pour le recruter, cet ancien supporter de l’OM pourrait finalement opter pour le club de son cœur. Le milieu de terrain international français, étant un agent libre, pourrait intégrer l’Olympique de Marseille à moindres frais, sans les coûts généralement associés à un joueur de son calibre.

Adrien Rabiot, lui aussi ancien joueur de la Juventus Turin, s’épanouit actuellement sous les couleurs phocéennes. L’ancien milieu de terrain du rival parisien, le PSG, encourage même Paul Pogba à rejoindre le club. Il n’est pas le seul à souhaiter cette arrivée : Dimitri Payet, légende de l’OM, ainsi que Patrice Evra et Djibril Cissé, ont également exprimé leur désir de voir Pogba porter le maillot marseillais.

Cependant, Pablo Longoria a clarifié la situation en précisant qu’il n’y a actuellement aucune négociation en cours avec Paul Pogba. Cela dit, le dirigeant espagnol a indiqué qu’une réunion prévue cette semaine pourrait permettre d’évaluer cette possibilité. En effet, lors d’une rencontre avec le conseiller sportif Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille devrait décider s’il lance ou non une offensive pour recruter Paul Pogba, qui reste une cible sur le mercato.

L’OM va bien s’activer pour le mercato hivernal

« Pour l’instant, aucune discussion n’est en cours (avec Paul Pogba, ndlr). Nous prévoyons de tenir une réunion interne cette semaine afin de clarifier nos objectifs pour le mercato », a confié le président marseillais. Il a ensuite ajouté : « Paul est un joueur exceptionnel, de classe mondiale, et nous devons analyser la situation. Il fait partie du mercato. C’est toujours un plaisir d’avoir de grands joueurs dans notre équipe, comme Adrien Rabiot ou Højbjerg. »

Le président de l’OM s’est également voulu rassurant à l’égard des supporters en déclarant : « Je ne ferme pas la porte parce qu’il est sur le marché, mais cela crée une bulle d’actualité autour de Paul. Ce sont plutôt des spéculations et des rêves, plus qu’une réalité. » Ce qui est à retenir, c’est que Pablo Longoria n’exclut pas une action du club phocéen pour recruter Paul Pogba. Il semble cependant probable que le président ne dévoile pas encore l’intégralité de ses plans concernant le milieu de terrain. Le fait qu’il affirme vouloir analyser la situation laisse entendre que le dossier pourrait être plus avancé qu’il ne le laisse croire.

Concernant le mercato de l’OM, Longoria a promis des mouvements : « Tu dois toujours profiter des opportunités au mercato. Nous sommes dans une dynamique positive et nous ne voulons pas bouleverser l’équilibre de l’effectif de ces dernières semaines. Il va y avoir des actions lors du mercato, c’est normal, parce qu’il y a des joueurs avec peu de temps de jeu. Il faut trouver des solutions. »