Stade Brestois : les Ultras dénoncent un scandale au sujet du Stade de France

Lors du match entre le Stade Brestois et le FC Nantes, les Ultras brestois ont brandi une banderole exprimant leur opposition à la délocalisation du choc contre le Real Madrid. Pourtant, faire entrer cette banderole dans le stade n’a pas été une tâche facile. Un incident que les supporters qualifient de « scandale » dans un communiqué officiel.

Une opposition ferme à la délocalisation au Stade de France

La décision de délocaliser le match entre le Stade Brestois et le Real Madrid au Stade de France continue de faire des vagues parmi les supporters. Refusant de parcourir plus de 600 kilomètres pour soutenir leur équipe, les Ultras brestois revendiquent leur volonté de rester à Guingamp, où le club joue habituellement ses grands matchs.

Dès l’annonce de cette délocalisation, les Ultras ont rapidement organisé une riposte. Leur initiative principale : une banderole arborant le message explicite « Le Stade de France, on n’en veut pas ! », déployée lors du match contre le FC Nantes depuis le parcage visiteurs.

Tensions autour de l’entrée de la banderole au stade

Selon les Ultras brestois, l’entrée de la banderole au stade a été compliquée. La sécurité, ainsi que la direction du club breton, auraient tenté d’interdire son introduction sans fournir d’explications. Malgré ces obstacles, les supporters ont réussi à contourner ces restrictions et à afficher leur mécontentement dans les tribunes.

Cependant, l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Peu de temps après, des stadiers, accompagnés de certains salariés du Stade Brestois, seraient intervenus pour retirer de force la banderole. Une action jugée « inacceptable » par les supporters, qui dénoncent une tentative de museler leur droit d’expression.

Cet événement accentue les tensions entre la direction du Stade Brestois et ses supporters. Les Ultras déplorent un manque de dialogue et de considération concernant une décision de délocalisation qu’ils estiment injuste et contraire à leurs intérêts. Cette affaire, qui mêle désaccords logistiques et atteinte à la liberté d’expression, pourrait avoir des répercussions durables sur la relation entre le club et ses supporters.