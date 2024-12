Lors de la rencontre entre le Stade Brestois et le FC Nantes, les supporters bretons ont exprimé leur mécontentement face à la décision des dirigeants de délocaliser les matchs de Ligue des Champions au Stade de France.

Les Bretons s’opposent au « Stade de France »

En Ligue des Champions, le Stade Brestois est déjà assuré de disputer les barrages. Le club a atteint cette étape grâce à sa victoire 1-0 à domicile contre le PSV Eindhoven. Cependant, une qualification directe pour les huitièmes de finale reste possible en cas de victoires face au Shakhtar Donetsk et au Real Madrid.

Ces matchs s’annoncent épiques, notamment la réception du Real Madrid. Traditionnellement, le Stade Brestois joue ses matchs européens au stade de Guingamp, le Stade Francis-Le Blé ne répondant pas aux normes de l’UEFA. Cependant, les dirigeants du football français envisageraient désormais de délocaliser ces rencontres au Stade de France.

Cette décision est loin de faire l’unanimité parmi les supporters, qui ont exprimé leur désaccord lors du match contre le FC Nantes. Ils ont brandi une banderole clamant : « Le Stade de France, on n’en veut pas ! »

Stade Brestois - Real Madrid : Les Bretons disent NON à la délocalisation du match 3

Brendan Chardonnet soutient les supporters

Après la victoire 4-1 contre le FC Nantes, le capitaine Brendan Chardonnet s’est exprimé sur la situation en zone mixte. Le défenseur central de 29 ans a clairement pris le parti des supporters, estimant que cette délocalisation compliquerait leur accès au stade :

« C’est compliqué parce qu’on n’a aucune info. On ne sait rien. Mais comme on l’a déjà dit, on se sent bien à Guingamp. On a nos repères, nos marques. Les supporters aussi. On arrive à retranscrire l’ambiance de Le Blé là-bas. Les supporters peuvent se déplacer assez facilement. Nos amis aussi. S’il y a un choix à faire, on aimerait rester à Guingamp. Est-ce que c’est possible ? Je ne le sais pas. » Espérons que le cri du cœur des supporters bretons sera entendu par les dirigeants.