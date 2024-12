OL Mercato : Rayan Cherki s’en va, son successeur annonce son arrivée à Lyon

Thiago Almada a annoncé son transfert à l’OL pendant le mercato en janvier 2025 en quittant Botafogo. Cette arrivée pourrait-elle accélérer le départ de Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais ? Pierre Sage lève un coin du voile.

Mercato : Almada annonce son arrivée à l’OL, Pierre Sage ne le confirme pas !

Hésitant initialement à rejoindre l’OL cet hiver, après une saison couronnée par le titre de champion du Brésil et la victoire de Botafogo en Copa Libertadores, Thiago Almada a finalement annoncé son arrivée à Lyon. Il a indiqué à une télévision argentine qu’il était attendu à l’Olympique Lyonnais le 5 janvier prochain.

Le milieu de terrain offensif a également assuré avoir été rassuré par la direction lyonnaise concernant les difficultés financières du club et les sanctions de la DNCG qui auraient pu compromettre son transfert.

Interrogé sur les déclarations du joueur argentin, Pierre Sage a estimé qu’Almada avait peut-être été un peu trop hâtif dans ses annonces. « C’est assez surprenant qu’un joueur se prononce de la sorte. Seuls les clubs sont habilités à donner ce genre d’informations« , a-t-il déclaré en conférence de presse.

Toutefois, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a confirmé son intérêt pour le profil de Thiago Almada : « C’est un joueur qui possède des qualités similaires à celles de Rayan Cherki et Saïd Benrahma. Il apporterait une touche technique supplémentaire à notre équipe et nous permettrait d’être plus dangereux offensivement. »

Thiago Almada en route pour prendre la place de Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais ?

Cette comparaison entre l’international argentin et le jeune espoir français en dit long sur l’avenir de Rayan Cherki. Thiago Almada semble en effet être un remplaçant idéal pour lui. Autrement dit, John Textor pourrait envisager de céder le meneur de jeu lyonnais sans trop de regrets, puisque son poste serait assuré.

Grâce à ses excellentes performances cette saison, la cote de Rayan Cherki a considérablement augmenté. Sa valeur marchande est désormais estimée à 30 millions d’euros. Et le président de l’OL ne compte pas brader son jeune talent. Le natif de Lyon pourrait être transféré pour un montant supérieur à 30 millions d’euros, ce qui permettrait de financer l’arrivée de Thiago Almada.

Cette opération serait donc bénéfique tant sur le plan financier que sportif pour John Textor et l’Olympique Lyonnais. En tout cas, l’avenir de Rayan Cherki à Lyon semble s’inscrire en pointillés.