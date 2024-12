OL : Al-Khelaïfi tranche pour le transfert de Rayan Cherki au PSG

L’été dernier, le nom de Rayan Cherki était sur toutes les lèvres. Le crack de l’OL était fortement courtisé par le PSG, mais les négociations ont finalement capoté. Quelques mois plus tard, la question de son avenir se pose à nouveau.

OL Mercato : Le feuilleton Rayan Cherki – PSG loin d’être terminé ?

Proche de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier, Rayan Cherki ne devrait pas voir le club de la capitale revenir à la charge cet hiver. Les relations tendues entre les présidents des deux clubs, Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que la volte-face du jeune Lyonnais à l’époque, ont laissé des traces. En effet, alors que tout semblait acquis pour un transfert de Cherki au PSG, le joueur avait subitement décidé de privilégier une offre, finalement non concrétisée, du Borussia Dortmund.

Cette décision avait surpris l’entourage parisien, qui avait déjà entamé les discussions avec le joueur et son entourage. Depuis, l’international espoir français a prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais et s’est imposé comme l’un des meilleurs éléments de l’équipe. Malgré les difficultés financières du club rhodanien, le Paris SG ne semble pas prêt à relancer l’opération.

Le Paris SG prêt à renoncer à Rayan Cherki ?

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, « ce n’est pas la tendance. Parce que la cote du Lyonnais, étincelant depuis plusieurs semaines, grimpe de jour en jour et que le tarif, indexé aussi sur la prolongation de contrat signée en septembre (jusqu’en juin 2026), a plus que doublé. Mais aussi parce que le PSG n’a pas digéré la volte-face de l’été, dans un contexte où les relations entre les présidents de deux clubs (Al-Khelaïfi et Textor) sont glaciales. Enfin et surtout, le joueur semble plutôt décidé à finir dans son club formateur la saison en cours, celle de son explosion au plus haut niveau. si départ il y a, ce sera plutôt avant le 30 juin prochain, date à laquelle le gendarme financier du foot français réclamera un bilan financier rééquilibré à l’OL. »

La cote du joueur a considérablement augmenté et les relations entre les deux clubs restent glaciales. Si le nom de Cherki revient régulièrement du côté du Parc des Princes, la piste semble donc s’éloigner. Le prix du joueur de 21 ans a considérablement augmenté depuis l’été dernier, passant de 15 millions d’euros à 30 millions d’euros. De plus, le PSG, déçu par la volte-face de Rayan Cherki, serait désormais moins enclin à relancer l’offensive.

Les relations tendues entre les deux clubs et les ambitions sportives du Paris SG pourraient également compliquer ce dossier. Si le PSG a toujours en tête le profil de Rayan Cherki, il faudra attendre de voir si la situation évolue dans les prochains mois. Une chose est sûre, ce feuilleton est loin d’être terminé.