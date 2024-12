PSG : Des chiffres vertigineux à la trêve !

Le PSG a terminé la première partie de saison en tête de la Ligue 1 avec une avance confortable sur ses poursuivants. Les statistiques sont sans appel : le club de la capitale a réalisé un parcours quasi parfait.

Ligue 1 : Le PSG sur les traces de l’AC Milan

Le PSG n’a perdu aucun de ses 16 premiers matchs de championnat. Luis Enrique et ses hommes ont remporté 12 victoires pour 4 petits matchs nuls, ce qui leur permet de comptabiliser 40 points en tête du championnat. Cette série d’invincibilité est la sixième de l’histoire du club et laisse présager de grandes ambitions pour la suite de la saison.

De plus, les 10 dernières équipes à avoir réalisé une telle performance ont par la suite remporté le titre de champion de France. En plus de sa série d’invincibilité globale, le PSG a également établi un nouveau record en Ligue 1. Les Parisiens n’ont plus perdu à l’extérieur depuis plus de 32 matchs, une série qui rappelle celle de l’AC Milan dans les années 90.

Des individualités au service du collectif au Paris SG

Les performances collectives du PSG sont également portées par des individualités de haut niveau. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi se sont particulièrement distingués. Le Français a été impliqué sur 12 buts (4 buts, 8 passes décisives) en 15 matchs, tandis que le Marocain a délivré 7 passes décisives, un record en Ligue 1.

Malgré les départs de joueurs clés comme Kylian Mbappé et les résultats mitigés en Ligue des Champions, le Paris SG a su se montrer solide en championnat. Les Parisiens ont démontré leur capacité à s’adapter et à remporter des matchs importants, même face à des adversaires coriaces comme l’OM ou l’AS Monaco.