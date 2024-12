Mercato Stade Rennais : Grand ménage et recrutements ciblés à l’horizon au SRFC !

Le Stade Rennais s’apprête à vivre un mercato d’hiver mouvementé. Sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, le SRFC souhaite profondément remodeler son effectif pour retrouver une dynamique positive.

Mercato Stade Rennais : Une vague de départs inéluctable

Après une première partie de saison catastrophique, le Stade Rennais espère retrouver une dynamique positive au retour de la trêve hivernale. Jorge Sampaoli s’attend à recevoir des renforts selon des profils ciblés pour bâtir une équipe selon sa vision du jeu. Ce qui annonce une sorte de révolution au sein du groupe du SRFC après un mercato estival très agité.

Pour financer de nouvelles recrues et alléger un groupe jugé trop dense, le Stade Rennais prévoit de se séparer de plusieurs joueurs. Christopher Wooh et Adrien Truffert sont notamment sur la liste des partants, tandis que le SRFC souhaiterait mettre un terme au prêt de Naouirou Ahamada à Crystal Palace.

Les cas de Baptiste Santamaria et Glen Kamara, mécontents de leur situation, sont également à suivre. Enfin, l’un des trois attaquants Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri ou Meister pourrait faire ses valises.

Des renforts ciblés par le SRFC pour satisfaire Sampaoli

Le poste de gardien de but est également une priorité. Steve Mandanda, en fin de contrat, devrait quitter le club. Le nom de Walter Benitez, ancien portier de Nice, circule avec insistance. Cependant, aucune décision n’a encore été prise. En parallèle de ces départs, Rennes prévoit de recruter au moins trois joueurs pour renforcer l’équipe.

Les profils recherchés correspondront aux attentes de Jorge Sampaoli, qui souhaite mettre en place un jeu offensif et ambitieux. Ce mercato hivernal s’annonce déterminant pour la saison du Stade Rennais. En réussissant à trouver le bon équilibre entre départs et arrivées, le club breton pourra renforcer son effectif et se donner les moyens de réaliser une belle deuxième partie de saison.