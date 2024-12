ASSE : Eirik Horneland arrive à Saint-Etienne, la date de ses débuts dévoilée

Eirik Horneland devrait être officialisé nouvel entraîneur de l’ASSE dans les prochains jours sauf retournement de situation. Alors que Saint-Etienne travaille sur les derniers détails de l’accord, les débuts du Norvégiens avec les Verts a déjà une date.

ASSE : Eirik Horneland, une nouvelle ère à Saint-Etienne dès janvier 2025

Un an après son arrivée à la tête de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entraîneur des Verts. Arrivé dans une situation compliquée où il a su redresser la barre pour faire remonter le club en Ligue 1, ODO s’en va dans un contexte plus complexe. Le club du Forez se prépare ainsi désormais à entamer une nouvelle ère avec l’arrivée tant attendue d’Eirik Horneland.

D’après L’Equipe, le Norvégien a un accord total avec la direction de Saint-Etienne pour reprendre le club en main. Après avoir soigneusement étudié plusieurs profils, les dirigeants stéphanois ont jeté leur dévolu sur Eirik Horneland. Connu pour son jeu offensif et sa capacité à développer de jeunes talents, l’ancien entraîneur du SK Brann a rapidement séduit les dirigeants foréziens et son officialisation est imminente.

AS Saint-Etienne : Des débuts fixés contre le Stade de Reims pour Horneland

Une fois officialisé, le Norvégien ne perdra pas de temps. Selon Le Progrès, Eirik Horneland est attendu à l’AS Saint-Étienne dès le 29 décembre pour diriger son premier entraînement. Il aura ainsi quelques jours pour prendre ses marques et commencer à mettre en place son projet de jeu.

Si les Verts affronteront l’Olympique de Marseille ce dimanche en 32e de finale de Coupe de France, ce sera sous la direction d’un entraîneur intérimaire, Laurent Huard. Eirik Horneland, lui, dirigera son premier match à la tête de l’ASSE lors de la réception du Stade de Reims, le 4 janvier prochain, pour la 16ème journée de Ligue 1.

Le mercato hivernal s’annonce également crucial pour l’ASSE. Eirik Horneland aura l’opportunité de façonner l’effectif à son image et de renforcer certaines positions clés. Les dirigeants stéphanois devront lui apporter les moyens nécessaires pour réussir sa mission.