Mercato FC Nantes : Le FCN va faire le ménage, deux départs ciblés

Le FC Nantes pourrait connaître un mercato hivernal animé. En quête de renforts pour la deuxième moitié de la saison, le FCN devrait faire le ménage. Deux départs auraient même été ciblés pour le mois de janvier.

Mercato FC Nantes : Jean-Philippe Gbamin et Ignatius Ganago poussés vers la sortie du FCN

Comme la saison dernière, le FC Nantes se retrouve déjà en pleine crise avec une première moitié de saison catastrophique. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs pour une décevante 14ème place au classement de Ligue 1, juste à un point de la place de barragiste. Alors que Antoine Kombouaré est annoncé sur le départ, l’effectif devrait aussi connaître quelques changements lors du prochain mercato d’hiver.

Dans le sens des départs, deux noms circulent déjà. Selon L’Équipe, Jean-Philippe Gbamin et Ignatius Ganago pourraient faire leurs valises en janvier. Arrivé libre cet été, Gbamin n’a pas réussi à s’imposer au milieu de terrain nantais. Malgré ses 9 apparitions, il n’a pas convaincu et semble ne plus entrer dans les plans du staff technique.

Les supporters, eux, regrettent de ne pas voir plus de jeunes joueurs comme Louis Leroux ou Malang Gomes avoir leur chance. Une piste menant au CSKA Moscou serait sérieusement envisagée. De son côté, Ignatius Ganago, héros de la qualification en Europa League en 2022, traverse une période plus compliquée au FC Nantes.

Le FC Nantes à la recherche d’un renouveau

Des blessures récurrentes et des difficultés à retrouver son niveau de forme ont freiné sa progression. Un départ vers la MLS, au New England Revolution, serait une option envisagée. Ces potentiels départs pourraient permettre au FC Nantes de faire de la place dans son effectif et de générer des revenus. Le club pourrait ainsi se renforcer dans d’autres secteurs de jeu.

Cependant, il faudra trouver des remplaçants à la hauteur pour ces deux joueurs. Ce mercato hivernal s’annonce donc crucial pour le FC Nantes, qui cherche à retrouver une dynamique positive après un début de saison compliqué.