Actu OM : Une recrue estivale dans le dur à Marseille, De Zerbi met la pression

Roberto De Zerbi ne compte faire de cadeau à aucun de ses joueurs de l’OM. L’Italien en attend davantage de certains joueurs sur le terrain, dont Jonathan Rowe. Le jeune attaquant anglais ne semble pas convaincre l’entraîneur de Marseille, qui lui met un gros coup de pression.

Roberto De Zerbi a été très impliqué dans le recrutement de l’OM lors du mercato d’été. Il a joué un rôle clé dans l’arrivée de joueurs comme Mason Greenwood et Elye Wahi. L’entraîneur italien a également insisté pour faire venir Jonathan Rowe de Norwich. Cependant, l’ailier anglais ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur et devra se battre pour gagner sa place.

De Zerbi n’a pourtant aucun doute sur l’implication de Rowe à l’entraînement, sauf qu’il en attend encore un peu plus du jeune ailier. En conférence de presse, il a expliqué : « Jonathan Rowe est très investi à l’entrainement, mais ce sont des choix tactiques. Il aurait pu entrer plus tôt contre Lille, mais Maupay était très bien dos au but ».

Jonathan Rowe va devoir se battre pour sa place à Marseille

L’entraîneur marseillais a rappelé qu’il avait personnellement souhaité la venue de Rowe, mais qu’il n’hésiterait pas à faire des choix forts si nécessaire. « Rowe, c’est moi qui l’ai fait venir ici. Tant qu’il ne me démontrera pas qu’il mérite plus que les autres, ce seront les autres qui joueront », a déclaré Roberto De Zerbi, qui met ainsi son joueur face à ses responsabilités.

Le message est donc clair : la concurrence est féroce à l’OM et chaque joueur devra prouver sa valeur sur le terrain pour obtenir du temps de jeu. De Zerbi ne fera pas de cadeau à Jonathan Rowe, qui devra se montrer patient et saisir les opportunités qui se présenteront.