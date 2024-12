PSG Mercato : Victor Osimhen, le gros coup de l’hiver ? Les détails du transfert

Malgré le retour sur les terrains de Gonçalo Ramos, le PSG n’a pas oublié Victor Osimhen. Prêté à Galatasaray l’été passé, l’attaquant du Napoli est espéré au Paris SG cet hiver. Luis Campos est déjà à l’action dans ce sens.

PSG Mercato : Contact établi avec Victor Osimhen pour un transfert hivernal ?

Victor Osimhen, l’attaquant de 25 ans sous contrat avec Naples jusqu’en 2026, avait été pressenti du côté du Paris Saint-Germain lors du mercato estival passé. Cependant, le transfert ne s’était pas concrétisé et l’international nigérian avait finalement été prêté à Galatasaray.

Ses performances brillates en Turquie ont ravivé l’intérêt du PSG, et des contacts auraient été établis en vue du mercato hivernal qui s’annonce. D’après RMC Sport, « Victor Osimhen a été contacté par les dirigeants du PSG. Il connait l’intérêt du club et n’y est pas insensible même s’il se sent bien en Turquie où il a particulièrement bien été accueilli. »

Toutefois, « le dossier Osimhen-PSG reste complexe. D’abord parce qu’il n’est pas certain que Luis Enrique, déjà réticent l’été dernier, ne valide la venue du buteur. Ensuite en raison de la situation contractuelle de Victor Osimhen pose question », ajoute le média sportif. De son côté, le Paris Saint-Germain aurait déjà fomenté son plan pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Le Paris SG veut négocier un prêt avec option d’achat pour Osimhen

S’il parvient à convaincre son entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale française pourrait faire une offre concrète au SSC Naples pour recruter Victor Osimhen durant le prochain mercato de janvier. Et bien qu’une clause libératoire de 75 millions d’euros ait été évoquée, le Paris Saint-Germain privilégierait un prêt avec option d’achat, assure la source francilienne.

🚨 Le PSG a contacté Victor Osimhen 🇳🇬 pour cet hiver ! ❤️💙



👉 Dossier complexe car il dépend déjà du sort de Randal Kolo Muani.



Luis Enrique pourrait ne pas valider la piste voulue par Luis Campos et le joueur n’est pas insensible mais se sent bien en Turquie.



🗞️… pic.twitter.com/UltNse8ZGc — Actu Foot (@ActuFoot_) December 20, 2024

La presse étrangère indique que la piste Osimhen pourrait également dépendre de l’avenir de Randal Kolo Muani, en difficulté cette saison. L’international français suscite l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Angleterre et en Ligue 1, où Monaco suit attentivement sa situation. Le PSG explore également d’autres options, notamment le recrutement d’un ailier pour concurrencer Bradley Barcola. Affaire à suivre donc…