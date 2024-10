Mercato PSG : Un buteur de classe mondiale dans le viseur pour 2025

Avec les limites offensives de l’équipe de Luis Enrique, les dirigeants du PSG auraient programmé l’arrivée d’un buteur de classe mondiale pour 2025. Luis Campos serait à l’oeuvre dans ce sens.

Le PSG lorgne toujours un Ballon d’Or africain

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un vide béant dans l’attaque du PSG. Si les dirigeants parisiens n’ont pas réussi à trouver son remplaçant cet été, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas abandonner. Et Victor Osimhen, le buteur nigérian, apparaît comme une cible de choix pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Prêté à Galatasaray après un différend avec le SSC Naples, l’attaquant de 25 ans devrait rapidement retrouver l’Italie.

Toutefois, son avenir en Serie A semble compromis. En effet, selon les informations de Caught Offside, l’international nigérian devrait quitter le Napoli l’été prochain. À la recherche d’un buteur prolifique et capable de peser sur les rencontres de haut niveau, le Paris Saint-Germain suivrait toujours de très près la situation de Victor Osimhen.

Ses qualités physiques, sa vitesse et son sens du but en font un profil très intéressant pour le Championnat de France qu’il connait bien pour avoir évolué à Lille entre 2019 et 2020. Toutefois, les Rouge et Bleu ne sont pas seuls sur ce coup.

Le PSG prêt à débourser 80M€ pour Osimhen ?

Kylian Mbappé partit, le PSG est toujours à la recherche d’un attaquant de classe mondiale. Et selon les dernières informations, Victor Osimhen, la pépite nigériane de Naples, serait en haut de la liste des dirigeants parisiens. Prêté à Galatasaray cette saison, Osimhen ne devrait pas s’éterniser en Turquie.

Victor Osimhen of SSC Napoli looks on during the Champions League football match between SSC Napoli and FC Barcelona at Diego Armando Maradona stadium in Naples (Italy), February 21st, 2024./Sipa USA No Sales in Italy – Photo by Icon Sport

Son retour à Naples à l’issue de la saison est quasi certain, mais son avenir en Italie reste incertain. Avec un prix fixé à 80 millions d’euros, le natif de Lagos est une cible très convoitée sur le marché des transferts. Outre le Paris SG, Chelsea et Arsenal, déjà intéressés l’été dernier, pourraient à nouveau se manifester. Luis Campos est donc prévenu.