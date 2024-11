Mercato PSG : Grosse menace de Man United pour la doublure de Barcola

L’arrivée prochaine de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United pourrait compromettre les plans du PSG en 2025. En quête d’une doublure à Bradley Barcola, le club parisien devrait passer par la rude concurrence des Red Devils.

Le PSG accélère pour un prodige du Sporting pour concurrencer Barcola

Le Paris Saint-Germain, en quête d’un nouvel élément offensif capable de faire la différence en Ligue des Champions, a jeté son dévolu sur Geovany Quenda. L’ailier droit portugais, réputé pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à dribbler, est considéré comme l’une des plus grandes promesses du football européen. Son profil explosif et sa marge de progression font de lui la cible idéale pour un club ambitieux comme le PSG.

Représenté par Jorge Mendes, bien introduit auprès des dirigeants parisiens, le joueur de 17 ans pourrait bientôt faire l’objet d’une offensive d’envergure de la part de Luis Campos. Révélation de cette saison au Sporting Portugal, Geovany Quenda séduit par son profil polyvalent et son potentiel immense. Sa capacité à dribbler, à centrer et à marquer des buts en fait l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération.

Jusqu’à présent, l’intérêt du PSG pour Geovany Quenda n’avait été évoqué que par la presse portugaise. Mais selon L’Équipe, Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien, a déjà entamé des discussions avec ses homologues de Lisbonne pour discuter de l’avenir du jeune joueur. Ce dernier a prolongé son contrat en septembre dernier jusqu’en 2027, mais sa clause libératoire a été fixée à 100 millions d’euros, ce qui ne semble pas effrayer certains prétendants comme Manchester United.

Manchester United prêt à dépenser gros pour Geovany Quenda

Le jeune prodige Geovany Quenda, nouvelle coqueluche du football européen, suscite l’intérêt de nombreux grands clubs. Manchester United, sous l’impulsion de son ancien entraîneur Ruben Amorim, semble en pole position pour s’attacher les services du joueur. Cependant, Manchester City, Liverpool, le Paris SG et la Juventus Turin ne comptent pas laisser filer cette pépite sans combattre.

L’arrivée imminente de Ruben Amorim à Old Trafford renforce l’intérêt de Manchester United pour Geovany Quenda. Le jeune attaquant portugais, formé au Sporting Lisbonne, impressionne par sa technique et sa vitesse. Son potentiel a attiré l’œil des plus grands clubs européens. Le Sporting Lisbonne a fixé une clause libératoire de 100 millions d’euros pour protéger son joyau.

https://twitter.com/ManUtdMEN/status/1854452482514325723

Son club serait prêt à autoriser sa vente si une offre proche de ce montant arrive. Et selon les médias britanniques, notamment le Sun, Manchester United serait prêt à mettre plus de 50 millions d’euros sur la table pour l’attirer dès cet hiver. Le Sporting veut absolument conserver le joueur, mais Ruben Amorim pourrait jouer un rôle clé si les Red Devils veulent acquérir sa signature. Le PSG est donc prévenu.