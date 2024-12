Mercato FC Nantes : Énorme rebondissement pour l’avenir d’Antoine Kombouaré au FCN !

Les dirigeants du FC Nantes ont scellé l’avenir d’Antoine Kombouaré. Malgré la tempête, le technicien kanak va poursuivre l’aventure avec le FCN.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré maintenu à son poste au FCN

Après avoir envisagé de se séparer d’Antoine Kombouaré, la direction du FC Nantes a finalement décidé de maintenir l’entraîneur kanak à son poste. Cette décision intervient après l’échec des négociations avec Sergio Conceição et Habib Beye.

Un choix par défaut ? Si Antoine Kombouaré est maintenu, c’est avant tout par défaut. Cette décision, qui pourrait surprendre au vu des récentes rumeurs, s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les négociations avec Conceição n’ont pas abouti. Ensuite, le projet sportif de Habib Beye, notamment la constitution de son staff, a rencontré des difficultés. Cette situation a poussé le FC Nantes à revenir sur sa décision initiale.

Selon les informations de Ouest-France, Antoine Kombouaré et Franck Kita ont tenu une rencontre vendredi. Initialement prévu pour notifier au technicien kanak son licenciement, l’entretien avec Franck Kita a finalement pris une autre tournure. Les deux hommes ont évoqué l’avenir du club et les moyens à mettre en œuvre pour redresser la situation. Antoine Kombouaré sera bel et bien aux commandes de l’équipe nantaise samedi prochain pour le 32e de finale de Coupe de France face à JA Drancy.

La source précise que si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, la direction nantaise n’hésitera pas à revenir sur sa décision et à limoger Antoine Kombouaré. Le calendrier des prochaines semaines s’annonce chargé avec des confrontations importantes face au LOSC et à l’AS Monaco.

Parallèlement à cette situation instable sur le banc de touche, le FC Nantes compte renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Le club cherche à recruter quatre nouveaux joueurs afin de se donner les moyens de remonter au classement.