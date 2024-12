FC Nantes Mercato : Sergio Conceiçao oublié, Habib Beye arrive au FCN !

Le technicien portugais Sergio Conceição a refusé la proposition du FC Nantes pour succéder à Antoine Kombouaré. Habib Beye est désormais le favori pour prendre les rênes du FCN.

FC Nantes Mercato : Habib Beye se rapproche du FCN

Le FC Nantes est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Antoine Kombouaré, dont la position est de plus en plus précaire. Les Canaris n’ont remporté qu’une seule victoire lors des douze derniers matchs de Ligue 1 et se rapprochent dangereusement de la zone de relégation. La lourde défaite (4-0) face au Stade Brestois a mis sous pression Antoine Kombouaré, dont le départ pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Pour le remplacer sur le banc du FCN, les dirigeants nantais avaient envisagé le retour de Sergio Conceição. L’entraîneur portugais, libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto, était la cible numéro un de Waldemar Kita. L’entraîneur portugais avait déjà une expérience positive au FC Nantes, où il avait réussi à redresser la situation en quelques mois.

Selon RMC Sport, le Portugais a décliné l’offre du FC Nantes. Les dirigeants nantais se tournent désormais vers d’autres pistes, et Habib Beye apparaît comme le candidat le plus sérieux pour remplacer Antoine Kombouaré. Depuis son départ du Red Star, l’ancien Marseillais est à la recherche d’un nouveau club.

Selon les informations de L’Équipe, Habib Beye serait prêt à prendre les rênes du FC Nantes en remplacement d’Antoine Kombouaré. En attendant, Antoine Kombouaré sera bel et bien aux commandes de l’équipe nantaise samedi prochain pour le 32e de finale de Coupe de France face à JA Drancy.