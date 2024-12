RC Lens – PSG : Le groupe du RCL face au Paris SG avec un retour et cinq absents

Le RC Lens se prépare à accueillir le PSG ce dimanche soir pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche alléchante, l’entraîneur du RCL, Will Still, a dévoilé un groupe de 21 joueurs.

Battu en championnat, le RC Lens a l’occasion de prendre sa revanche face au PSG en Coupe de France. Si les Sang et Or tenteront de créer la surprise dans leur antre du Stade Bollaert-Delelis, les hommes de Luis Enrique chercheront à confirmer leur succès étriqué et surtout prolonger leur belle série d’invincibilité en déplacement.

La bonne nouvelle pour les supporters du RC Lens et Will Still est le retour de Jonathan Gradit, qui renforce la défense artésienne. En revanche, plusieurs joueurs seront absents en raison de blessures : Brice Samba, Ruben Aguilar, Wesley Saïd, Rémy Labeau-Lascary et Martin Satriano. Nampalys Mendy n’a pas non plus été convoqué.

Malgré ces absences, le groupe lensois reste compétitif et promet un beau spectacle. Les joueurs lensois, portés par leur public, auront à cœur de créer la surprise face au champion de France en titre. Dans les buts du RC Lens, Hervé Koffi fera notamment ses grands débuts, une grande première depuis son arrivée au club.

Le groupe du RC Lens face au PSG :

Le dernier 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 de l'année pour #RCLPSG 🔴🟡



Will Still a convoqué 2⃣1⃣ joueurs pour la réception du Paris SG, demain, en 32e de finale de la #CoupeDeFrance.



🔙 Le défenseur lensois Jonathan Gradit retrouve le groupe.#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) December 21, 2024