RC Lens : Jimmy Cabot contraint à la retraite au RCL, révélations glaciales sur sa blessure

Jimmy Cabot, victime de blessures récurrentes au RC Lens, a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Une triste nouvelle pour le vestiaire lensois mais le milieu de terrain s’est bien retrouvé contraint de prendre cette décision.

RC Lens : Jimmy Cabot révèle des complications qui l’ont contraint à la retraite

Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2022 sous les couleurs du RC Lens, Jimmy Cabot n’a pas pu retrouver son niveau d’avant blessure. Le joueur de 30 ans n’a jamais réussi à se remettre complètement de cette blessure et des complications qui en ont découlé. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Jimmy Cabot a expliqué que ce n’était pas seulement la rupture des ligaments croisés qui l’avait contraint à arrêter.

Il a développé une algodystrophie, une maladie rare qui provoque des douleurs intenses et un gonflement des articulations. Malgré de multiples traitements et opérations, son genou n’a jamais retrouvé sa pleine fonctionnalité. « J’ai des gonflements qui sont incessants. Strappé je peux faire une séance et être plutôt performant, mais avec la charge et l’accumulation sur deux, trois entraînements, c’est impossible parce que mon genou gonfle et ça ne s’arrête pas », a-t-il confié.

RCL : Une décision difficile à prendre pour Jimmy Cabot

Cette décision a été très difficile à prendre pour Jimmy Cabot, qui a tout essayé pour revenir sur les terrains. Il a multiplié les consultations médicales et les séances de rééducation, mais en vain. « À chaque fois sur la durée c’était vraiment ingérable. J’ai vu différents chirurgiens, qui ont vu beaucoup de genoux dans des situations critiques, qui n’étaient pas favorables à l’état de mon genou », a-t-il ajouté le désormais ancien joueur du Racing Club de Lens.

Cette annonce est un coup dur pour le RC Lens, qui perd un joueur expérimenté et apprécié. Jimmy Cabot restera dans les mémoires des supporters lensois pour son investissement et sa combativité.