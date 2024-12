OM : Ce joli coup mercato de Marseille qui fait déjà rêver en Ligue 1

L’OM a connu un mercato particulièrement mouvementé l’été dernier. Le club de Marseille a sorti le chéquier pour signer une douzaine de joueurs dont deux gardiens qui donnent pleinement satisfaction.

Jeffrey De Lange, un profil séduisant pour l’OM

Après une saison très compliquée soldée par une absence en Coupe d’Europe, l’OM a décidé de tout changer pour la nouvelle campagne. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a réalisé un mercato estival très actif, notamment dans le secteur des gardiens de but. L’arrivée de Jeffrey De Lange à Marseille a suscité une certaine curiosité. Si Geronimo Rulli est rapidement devenu le titulaire indiscutable, son remplaçant néerlandais commence à se faire une place à Marseille.

Un entraîneur de gardiens de Ligue 1, qui s’est confié dans l’anonymat, a d’ailleurs livré son analyse détaillée du profil du portier marseillais dans les colonnes de L’Équipe. « Il me plaît beaucoup, il est assez complet. Il est grand, va vite au sol, avec des déviations sur les côtés, il est très propre. Il lui manque un peu de jeu aérien, de vitesse dans les prises d’élan et les prises de décisions sur coups de pied arrêtés et centres hauts. Mais dans le jeu sous pression, il ne se précipite pas, il aspire l’adversaire et permet des décalages, joue dans la verticalité. »

Le technicien a également souligné la qualité de pied de Jeffrey De Lange : « Il utilise le pied droit comme le pied gauche, face au jeu, à la Ederson, disponible. Tu n’as pas d’orientation des épaules qui aidera l’adversaire à voir où il va jouer. Le jeu au pied est mental, aussi, il faut du flegme, il l’a », analyse-t-il.

Si le gardien néerlandais présente de nombreuses qualités, il devra désormais s’adapter à la pression qui règne à Marseille : « Maintenant, il s’agit de le voir sous le maillot de Marseille, qui pèse plus lourd que d’autres émotionnellement, dans la maîtrise. Il devra se créer ses repères », a-t-il indiqué.

Jeffrey De Lange dispose d’un profil intéressant et pourrait à terme devenir une alternative crédible à Geronimo Rulli. Il faudra toutefois lui laisser le temps de s’adapter au championnat français et à l’exigence de l’Olympique de Marseille.