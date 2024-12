Mercato PSG : Bras de fer entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani au Paris SG ?

Poussé vers la sortie au PSG, Randal Kolo Muani n’envisage pas de quitter le club de la capitale lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant tricolore pourrait entamer un bras de fer avec les dirigeants du Paris SG.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani sur le départ du Paris SG cet hiver ?

L’étau se resserre autour de Randal Kolo Muani au PSG. Écarté pour la troisième fois consécutive des compositions de Luis Enrique, l’attaquant français semble de plus en plus à l’écart du projet parisien.

Malgré quelques performances intéressantes, notamment en début de saison, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à convaincre Luis Enrique de lui accorder une place de titulaire régulière. Le retour de blessure de Gonçalo Ramos n’arrange pas les affaires de l’international français, relégué à un rôle de simple remplaçant.

Manchester United et le Borussia Dortmund se seraient positionnés pour accueillir le Français et lui donner plus de temps de jeu. En France, l’AS Monaco est aussi en pince pour le serial buteur français. Les dirigeants monégasques ciblent le joueur pour compenser l’absence de Folarin Balogun.

Pourtant, si un départ paraît inévitable dans les prochaines semaines, l’ancien Nantais n’entend pas céder sans combattre. Selon les informations de PSG Inside Actu, Randal Kolo Muani ne souhaite pas quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. La tension pourrait monter d’un cran entre l’international français et le technicien parisien Luis Enrique.