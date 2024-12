Mercato : Bonne nouvelle pour le PSG en Premier League !

Le PSG, en quête de renforts pour étoffer son effectif lors de ce mercato, travaille à frapper un grand coup. Sous l’impulsion de Luis Enrique et de Luis Campos, le club parisien explore de nombreuses pistes pour répondre à ses ambitions européennes. Parmi les opportunités qui se dessinent, un nom en particulier fait rêver le club de la capitale, Sandro Tonali, milieu italien de Newcastle.

Mercato hivernal : Sandro Tonali ouvre la porte au PSG !

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique a clairement exprimé ses attentes élevées concernant l’effectif parisien. L’entraîneur espagnol du club de la capitale souhaite une réelle concurrence à chaque poste pour faire grandir l’équipe et gagner les trophées les plus importants. Lors de la conférence d’après-match face à l’AS Monaco, le technicien espagnol a renouvelé son désir d’améliorer la qualité technique de son groupe. Ces attentes vont être comblées dans une parfaite collaboration avec Luis Campos, le directeur sportif du PSG.

Une information d’une grande importance vient de la Premier League : Sandro Tonali, la pépite italienne de Newcastle United, ne se sent plus à l’aise sous les couleurs du club anglais. D’après des proches du joueur, il envisagerait un départ dès le mercato de janvier, un scénario qui ne pouvait pas bien tomber pour le PSG qui cherche à enrichir son effectif de nouveaux talents. Le profil du milieu de terrain correspond très parfaitement aux besoins listés en interne par Luis Enrique. Avec son style de jeu très technique et sa vision du jeu, Sandro Tonali pourrait offrir au technicien espagnol les solutions dont il a besoin dans l’entrejeu.

PSG : Sandro Tonali, l’opportunité en or du mercato hivernal !

Alors que le mercato d’hiver approche à grands pas, Luis Campos surveille de près cette opportunité. Toutefois, le club reste prioritairement à la recherche d’un ailier gauche et d’un défenseur central droit. Cela n’empêche pas Paris de garder un œil attentif sur le dossier Tonali, auteur de 27 matchs convaincants chez les Magpies, une affaire qui pourrait marquer un tournant dans les ambitions du PSG.

Ce mercato s’annonçant donc mouvementé avec le duo Luis Enrique–Luis Campos aux commandes. Sandro Tonali devrait tout de même couter 60 millions d’euros au PSG pour son transfert.