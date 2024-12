Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset face aux incertitudes du mercato hivernal

Plongé dans une crise depuis le début de la saison, le Montpellier HSC doit impérativement se renforcer lors du mercato hivernal. Cependant, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du club, ne semble pas optimiste quant à l’arrivée de renforts majeurs durant cette période cruciale.

Une situation critique pour le Montpellier HSC

La crise au Montpellier HSC s’est aggravée ces dernières semaines, touchant même la Coupe de France, avec une élimination embarrassante face à une équipe de National 2. Sur le plan tactique, Jean-Louis Gasset a tenté de redonner de l’élan à son équipe, mais il estime que des renforts sont nécessaires pour dynamiser un groupe en perte de confiance. Malgré les besoins évidents, l’entraîneur ne cache pas son pessimisme :

« C’est un tout depuis le début de la saison. Montpellier souffre. Et là, le mercato de janvier va encore apporter des incertitudes. Les joueurs sont dans cet état-là. On l’a vu ce soir : à partir du moment où il y a eu du répondant, il fallait lutter. Même si on prenait un but sur un coup de pied arrêté, on savait que c’était une de leurs forces. Et que nous, défensivement, on n’était pas au complet pour lutter sur ces coups francs. Il faut qu’on arrive à changer quelque chose », a déclaré le technicien français de 70 ans.

Photo : Jean-Louis Gasset

Des rumeurs de transferts et des contraintes financières

Parmi les noms évoqués pour renforcer l’effectif, celui de Bamo Meïté en défense et un éventuel retour d’Elye Wahi en attaque reviennent régulièrement. Toutefois, aucune de ces pistes n’a été confirmée à ce jour. Par ailleurs, le Montpellier HSC doit composer avec un déficit financier estimé à 15 millions d’euros par la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG). Pour répondre à ces exigences, les départs de joueurs clés comme Mousa Tamari et Joris Chotard semblent envisagés.

Une équipe fragilisée psychologiquement

Outre les problématiques financières et sportives, Jean-Louis Gasset pointe également un problème psychologique au sein de son effectif : « C’est le flou. Les joueurs ressentent cela depuis le début de la saison. Ils ne sont pas bien, ils sont derniers de Ligue 1, et on parle d’eux ailleurs. Psychologiquement, c’est très difficile de remonter le groupe. » Le technicien montpelliérain devra redoubler d’efforts après la trêve pour remettre son équipe sur de bons rails et espérer un redressement en championnat.