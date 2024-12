Mercato OL : Un milieu de l’Olympique Lyonnais vers la Serie A en Italie

Une porte de sortie pourrait s’ouvrir à l’OL pour Tanner Tessmann. Un prestigieux club de Serie A semblerait intéressé par ses services.

Mercato : Tanner Tessmann visé par le SSC Naples

L’OL s’apprête à recevoir des propositions cet hiver pour les joueurs qu’il a mis sur le marché afin de réduire son effectif et, par conséquent, d’alléger sa masse salariale. Les joueurs jugés indésirables, ceux manquant de temps de jeu, ainsi que les éléments les plus cotés et les plus sollicités sur le marché des transferts sont tous susceptibles d’être transférés cet hiver.

Tanner Tessmann pourrait rapidement recevoir des offres en provenance d’Italie. Selon les informations de Tutto Mercato Web, son profil intéresse fortement le SSC Naples, qui est à la recherche de renforts au milieu de terrain.

Face à l’éventualité d’un transfert définitif, Naples serait prêt à proposer un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat, à l’Olympique Lyonnais pour s’attacher les services de l’international américain (6 sélections).

L’OL prêt à se séparer du milieu de terrain Américain

Recruté par l’OL lors des derniers jours du mercato estival 2024, Tanner Tessmann n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe lyonnaise. Il ne fait pas partie des premiers choix de Pierre Sage. De ce fait, il n’a été titulaire qu’à deux reprises en huit apparitions en Ligue 1 et à trois reprises en cinq matchs disputés en Ligue Europa.

Son départ de Lyon après seulement une demi-saison ne serait pas une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien. La valeur marchande du milieu de terrain de 23 ans est estimée à 6 millions d’euros, soit le prix auquel l’Olympique Lyonnais l’avait acheté à Venezia FC l’été dernier. Quant à son contrat à l’OL, il court jusqu’en juin 2029. Un retour en Italie pourrait bien s’offrir à Tanner Tessmann.